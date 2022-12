La confesión de Consuelo Duval que estremeció al público

Consuelo Duval estuvo de visita en el programa Netas Divinas y abrió su corazón ante el público. Entre otras cosas, confesó que hace 8 años que no mantiene relaciones sexuales y también indicó que su padre le dijo cosas muy feas cuando se separó del padre de sus hijas.

Consuelo Duval estuvo con las mujeres de Netas Divinas y demostró que, por su forma de ser, es una más de ellas. Sin pelos en la lengua, habló de cómo se prepara para vivir una nueva Navidad y hasta se animó a confesar varias cosas de su vida privada.

Una de ellas consiste en que hace 8 años que no mantiene relaciones sexuales. Ante el estupor de las conductoras del éxito de Unicable, la actriz y comediante de 53 años dejó bien en claro que tampoco tiene necesidad de hacerlo.

Además de restarle importancia al asunto, compartió otra historia de su vida que hizo que rápidamente la conversación se centrara sobre otro tema. Se trata de una serie de comentarios que le hizo su padre apenas ella se separó del hombre con quien tuvo a sus dos hijos.

Tremendo: Consuelo Duval y el recuerdo de lo que le decía su padre

La actriz de telenovelas como La usurpadora y Hasta que el dinero nos separe recordó que, una vez que se fue el padre de sus hijos y se quedó sola, recibió un comentario por parte de su progenitor que en su momento aceptó sin comprender lo grave que era.

“Mi papá tuvo a bien de hacerme un comentario que no sé cómo calificarlo, si misógino o así, pero sé que era lo único que él sabía”, comenzó diciendo la también presentadora de televisión.

“Me veía con mucha lástima y me decía: ‘ay, mi hijita, me da tanta lástima por ti’. Entonces le dije ‘por qué’ y me dijo que ‘pues ya va a estar c… que alguien te quiera con dos hijos, pues son el recuerdo constante de que estuviste con otro hombre’”.

Consuelo Duval, en compañía de buenas amigas.

Ante el asombro de sus amigas, Consuelo Duval recordó que “se lo compró” y agregó: “cada vez que alguien me amaba con dos hijos, pues mi actitud era de gratitud, de gracias por quererme”.

La artista también dijo que su padre la confundía, ya que a veces le decía cosas como que “el que quiere a la col, quiere a las hojas alrededor”. “Hoy, que ya no está, ya sé qué ideas puedo mandar al ch…”, reconoció la artista.

Todo esto dio lugar a que terminaran hablando acerca de la situación actual de las mujeres. Natalia Téllez dijo al respecto que ellas se están “deshaciendo de todos esos valores y esas construcciones sociales que demeritan”.