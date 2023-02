Salma Hayek sobre su casamiento sorpresa con François-Henri Pinault: “no tuve opción”

En una reciente entrevista para la revista “Glamour” Salma Hayek, una de las actrices más talentosas de Hollywood, reveló que su esposo François-Henri Pinault, con colaboración de su familia, la llevaron por sorpresa a un juzgado para casarse.

A pocos días de cumplir su aniversario número 14 de matrimonio, la también productora de 56 años recordó cómo fue el momento en el que se convirtió en esposa del millonario empresario francés y padre de su hija Valentina Paloma.

En 2006, Salma Hayek y François-Henri Pinault comenzaron su relación, y un año más tarde se convirtieron en padres de su única hija. Sin embargo, en 2008, sin dar muchos detalles sobre su situación sentimental, anunciaron su separación, pero meses más tardes retomaron su relación y el 14 de febrero de 2009 llegaron al altar para unirse en matrimonio.

Salma Hayek y François-Henri Pinault tuvieron una hija, Valentina Paloma que en la actualidad ya tiene 15 años de edad.

“No tuve otra opción”, asegura Salma Hayek

En la entrevista con la revista “Glamour”, Salma Hayek confesó que le tenía fobia al matrimonio, por lo que le dejó la organización de todo a su familia y a su pareja, quienes sin decirle nada a la también empresaria la llevaron de sorpresa al juzgado, donde no tuvo más opción que decir “sí quiero”.

“Ni siquiera sabía que me casaría ese día, fue como una intervención, creo que nunca conté esta historia, simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando, le tenía fobia al matrimonio. La razón por lo que la boda fue en un juzgado fue porque me arrastraron hasta ahí y estaba muy nerviosa”, recordó Salma Hayek.

Salma Hayek y el empresario francés se casaron en 2009 y festejaron con un sencillo almuerzo.

Asimismo, Salma Hayek señaló que como se habían dado las cosas, el festejo se realizó en la casa de sus suegros con un sencillo almuerzo, y aclaró que si bien la llevaron casi obligada al juzgado para casarse, no se trataba de falta de amor, sino del miedo que le tenía al matrimonio.

“Y luego hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de entretener, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección”, señaló Salma Hayek. Así también, la actriz aseguró que la clave para seguir siendo feliz a lado de François-Henri Pinault es que ambos disfrutan de “las cosas pequeñas” como “no hacer nada juntos”.