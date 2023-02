Dulceida deja poco a la imaginación al presumir su bella silueta

Aida Domenech, conocida popularmente como Dulceida es una modelo e influencer española que posee un gran popularidad en las redes sociales. Recientemente la socialité nacida en el Municipio de Badalona estuvo de vacaciones en Centroamérica, puntualmente en Costa Rica.

Desde el mencionado país latino Dulceida compartió diversos momentos juntos a sus amigos y amigas que deslumbró a sus seguidores. En las fotos y videos se puede ver a la talentosa española lucir la perfecta figura que posee a sus 33 años. Además publicó diversos paisajes de Costa Rica que dejaron maravillados a sus fanáticos.

Dulceida marca tendencia de los looks.

En esta oportunidad, dulceida compartió un carrusel de capturas en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a todos. En la primera picture se la puede ver luciendo un look que se llevó las miradas de todos. Junto a las imágenes se puede leer: "Holi llevaba 5 días sin subir foto, me podéis regañar pero hoy he pillado la luz más bonita de Madrid ".

En las fotos se puede ver a Dulceida lucir un conjunto que está compuesto por una blusa de color blanca, un minishort de tonos negros y una campera de cuero que no solo demostraron que es dueña de una gran belleza sino también de una perfecta figura. El outfit lo completó la influencer con una botas de color gris.

Dulceida es una famosa influencer y modelo española.

Mientras que en los estados publicados en la famosa red social de la camarita se puede ver a Dulceida sacándose una selfie frente al espejo. En la foto se la puede ver lucir su belleza en primer plano por lo que rápidamente fue compartida por diferentes fanpage dedicadas a la influencer.