Karol G deja poco a la imaginación al enseñar su perfecta figura

Karol G es una de las cantantes más importantes de la música latina actual. Este gran éxito que posee se ve reflejado en el mundo virtual donde posee millones de seguidores de todas partes del mundo que reaccionan al instante ante cada publicación que realiza en sus cuentas oficiales.

Esta vez no fue la excepción ya que en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos que no solo tenían un importante aviso sino que también deslumbraron a sus seguidores. En las mismas se puede ver a Karol G recostada en la cama luciendo un conjunto de lencería de color blanco.

Este look enalteció la gran belleza y la perfecta figura que posee Karol G a sus 31 años. El motivo del posteo fue para anunciar que mañana lanza una nueva canción en compañía de Romeo Santos. Junto a las mismas agregó un mensaje que dice: "Para Variar: en la playa en RD Punta Cana X SI VOLVEMOSssssssssssssss @romeosantos".

La foto que compartió Karol G en su perfil de Instagram.

Las fotografías que compartió Karol G se viralizaron en la red y en poco tiempo causaron más de dos millones de reacciones entre likes y comentarios de sus seguidores. Sin embargo hubo un mensaje de un heater que le escribió una frase que causó la rápida respuesta de la cantante nacida en Medellín. "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada se le ve una barriguita y ahora es que me caigan pues a que es mi humilde opinión".

Karol G le contestó a este usuario con gran altura y le dijo lo siguiente: "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me la hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas, no se trata de si me favorece o no el cuerpo por que pues, es mi cuerpo y es así...".

Karol G compartió el mensaje del fan y la respuesta completa.

El mensaje que publicó Karol G en las famosas historias de IG terminó así: "Para que buscar que quede diferente si ES ASÍ y la barriguita fue por el hot dogisto que me regaló alguien estos días en un show... aunque es real hace mucho que no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía".

En otro de los estados de la mencionada red social, Karol G volvió a compartir una de sus fotos con la frase: "Ah y en dos días vengo con música nueva... era la verdadera razón de las fotos. Aunque yo me veo bien sesssiii pues". La fecha del estreno es mañana dos de febrero.