Así es la conflictiva relación entre Tom Hanks y su hijo

El matrimonio entre Tom Hanks y Rita Wilson es uno de los más duraderos de Hollywood, sin embargo, la relación con uno de sus dos hijos en común, Chet Hanks, ha sido muy complicada. Este joven también es actor y músico y se ha dedicado a criticar duramente a sus padres.

El hijo de Tom Hanks no tuvo una adolescencia sencilla. Su adicción y abuso a temprana edad de sustancias le trajo muchos problemas. Más tarde su pareja lo denunció por maltrato. Además, en variadas ocasiones ha declarado sobre las ventajas y desventajas de ser hijo de alguien famoso y cómo “lo destrozaron psicológicamente sus padres”.

Chet Hanks es la oveja descarriada de la familia.

Y es que el hijo de Tom Hanks conduce un espacio por Youtube en el que recientemente señaló que “la fama es la droga más poderosa del mundo”. “Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera hice nada para merecer reconocimiento, y eso generó desprecio. Me sentí inútil. Sentí que no merecía estar en mi posición. Sentí que no llegaría a nada”, dijo.

También este joven fue directo contra Tom Hanks: “Crecí sin un modelo a seguir masculino fuerte”, señaló. Ahora en medio de este vaivén de emociones y conflictos Chet Hanks publicó una imagen junto a Tom Hanks en su cuenta de Instagram y escribió: “Gang”, que traduce como la banda.

Chet Hanks publicó esta imagen junto a Tom Hanks.

Esta imagen causó revuelo en Instagram, dando a entender que las aguas de a poco vuelven a su cauce entre Tom Hanks y su hijo. A Chet Hanks muchos lo llaman la oveja descarriada y esta es la primera vez que comparte una imagen junto al actor en sus redes sociales.