Luis Miguel demuestra que recuperó su figura luciendo una ajustada remera polo en su último show

En su último show realizado en Querétaro, México, Luis Miguel dejó de lado la elegancia de los trajes negros, camisas y corbata, para sorprender a sus fans luciendo más casual con una ajustada remera polo, demostrando que recuperó su figura y arrancando piropos de parte de sus admiradoras presentes en el espectáculo.

Esta presentación que Querétaro se había reprogramado debido a las malas condiciones climáticas, y finalmente, el viernes 1 de diciembre, “El Sol” se presentó en el Estadio Corregidora de esta ciudad, ante un público que bailó y cantó todos sus éxitos. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención, y fue el estilo más casual con el que vistió el artista.

Luis Miguel demostró que recuperó su figura luciendo una ajustada remera polo. Foto: Instagram/ Luis Miguel Amore Sole Mio

Luis Miguel lució una ajustada remera polo en Querétaro

Luis Miguel se ha caracterizado por vestir en sus shows de manera elegante, utilizando trajes, camisas y corbata, por lo que el cambio de look que presentó en su concierto de Querétaro no pasó desapercibido. El cantante saltó al escenario con una remera polo negra de mangas corta y cuello en “V” con botones.

Este llamativo look del artista ha generado la reacción de sus fanáticos quienes viralizaron imágenes de Luismi vestido con una remera polo, así como también innumerables comentarios al respecto. "Es la primera vez que lo veo con una polo", "Luis Miguel se ve bien hasta en pijama, me caen", "lo vi esta noche en Querétaro, simplemente genial", "no puedo con tanta hermosura de hombre" y "Dios mío, vaya sorpresa. Callando bocas como solo sabe él, con su presencia y su voz. Más de uno o una rabiando estará", fueron algunos de los mensajes de sus admiradores.

Luis Miguel sorprendió a sus fans con un look más casual. Foto: Instagram/ Luis Miguel Amore Sole Mio

Cabe recordar que Luis Miguel había sido duramente criticado por su sobre peso, y fue víctima de ataques en relación de su aspecto físico en varias ocasiones. Sin embargo, cuando anunció que volvía a los escenarios, en cada aparición se lo veía mejor, hasta que llegó el momento de presentarse ante todos en el arranque de su gira, donde sorprendió por haber recuperado su figura.