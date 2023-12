La aterradora experiencia de la novia de Luisito Comunica en Brasil

Arianny Tenorio, la novia del famoso youtuber Luisito Comunica, vivió recientemente un inesperado momento de terror durante unas vacaciones en Brasil junto a su familia. A través de Instagram, la influencer compartió con desesperación la historia del incendio que ocurrió en el departamento en el que se encontraban, llegando incluso su pequeña hermana a perder el conocimiento debido al humo que invadió el espacio.

Las vacaciones habían sido idea de Arianny Tenorio, quien quería disfrutar de un tiempo en familia en un lugar exótico y emocionante. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura llena de expectativas pronto se convirtió en una pesadilla y por eso la novia de Luisito Comunica se siente culpable.

Arianny Tenorio y su familia alquilaron un departamento por Airbnb, y en medio de la noche en su primera noche empezó a quemarse una de las habitaciones. Pudieron sacar algunas de las cosas, después de que llegaron los bomberos.

Al principio, pensaron que era solo una pequeña falla eléctrica o algún problema menor y empezaron a gritar a los vecinos del edificio. Pero rápidamente se dieron cuenta de que algo estaba muy mal cuando las llamas comenzaron a devorar el departamento. “Acaba de llegar la policía y la verdad es que me siento muy mal, siento que traía a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemara (…) Ya estamos viendo dónde nos vamos a ir porque aquí no podemos estar”.

El pánico se apoderó de todos mientras intentaban salir del edificio lo más rápido posible. El humo era espeso y dificultaba la visibilidad, haciendo difícil encontrar la salida. La novia de Luisito Comunica relató cómo el miedo y la desesperación se apoderaron de ella mientras intentaban salir del departamento.

Afortunadamente, todos sobrevivieron al incendio sin lesiones graves. Sin embargo, tanto la novia de Luisito Comunica como su familia quedaron profundamente afectados por esta experiencia traumática. La influencer expresó su angustia por haber llevado a sus seres queridos a un lugar inseguro donde podrían haber perdido sus vidas y también hizo reclamos a Airbnb.