Cristian Castro se instala en Uruguay y presume de su joven novia

Cristian Castro estuvo de paseo en la costa de Punta del Este y muy bien acompañado de una joven de la que no se separó ni por un instante. El cantante estaba de muy buen humor y posó para las cámaras sin ocultar a la simpática mujer que lo acompañaba y a quien presentó como Sasha.

El cantante estaba muy emocionado, pues les fascina tanto Uruguay como Argentina. De hecho, Cristian Castro señaló que podría vivir en ambos países sin ningún problema. “Estoy disfrutando del mejor atardecer que he visto, nunca había visto algo tan lindo”, dijo, y además cantó su tema “Azul” a capella.

Cristian Castro se instaló en Uruguay.

Mientras Cristian Castro concedía la entrevista no le quitaba la vista a su hermosa acompañante a quien la tomaba de la mano y la hacía reír con sus ocurrencias. Lo que sí dejó claro es que no se encuentra en una relación amorosa y que está muy feliz de vivir en Uruguay, tras haber pasado una buena estadía en Buenos Aires y, por lo pronto, no considera regresar a México.

Cristian Castro y su joven acompañante la pasan de maravilla.

“Me siento como Hawaii, pero mejor; como Saint Tropez, pero mejor. Uruguay es lo mejor que hay en la vida. Muchas gracias por tenerme acá como uno de sus invitados o uno de sus ciudadanos. Ya casi estoy contento de poder disfrutar, llamo a mi familia y me dicen ‘Vente para México’, es que no sé yo ya me acostumbré acá estoy contento”, dijo Cristian Castro.

Cristian Castro se mostró sonriente.

Cristian Castro también habló de sus hijos y de la relación a distancia que mantiene con ellos. “Yo me muero por verlos. Pensé muchas veces ir a vivir a Miami, pero me perdería de Argentina, no sé si estaría contento. Ya lo viví unos 10 años me gustó, pero hace mucho calor, el avión me da miedo por los huracanes, se mueve el avión y me da vértigo ya no puedo”, dijo.