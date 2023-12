La revelación de Lucerito Mijares sobre su físico que conmociona a sus seguidores

Desde que Lucerito Mijares estaba en el vientre de su madre ya era famosa. Sus padres Lucero y Mijares triunfaron en la música y también en la televisión mexicana. Ahora que la joven de 18 años hace lo mismo desde las tablas ha sido criticada por querer continuar los pasos de su madre.

Y es que Lucerito Mijares ha sido cuestionada en las redes sociales por su deseo de convertirse en actriz. Uno de los ataques que recibió es que es presionada para que cambie su estado físico y baje de peso.

Lucero Mijares poco le importa lo que opinen sobre su cuerpo.

En una reciente entrevista, Lucerito Mijares señaló que trabaja en cumplir sus sueños y sobre las críticas acerca de su peso señaló: “Jamás, me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también puedes luchar por ello”.

Además algo que no le llama la atención a Lucerito Mijares de incursionar en las telenovelas no tiene nada que ver con la apariencia física, sino con los exigentes horarios que debe cumplir en un estudio de grabación. “Sí, pero saben que el llamado a las 5 de la mañana diario me parte, no puedo, no, no, no, no, no, no, aguanto ni a las 10 de la mañana me cuesta muchísimo trabajo”, confesó.

Lucero Mijares triunfa en las tablas.

Además Lucerito Mijares confía en su propio talento y estar al frente de las tablas con la obra “El mago” ha sido una grata experiencia. “Esta carrera me ha traído mucha seguridad, también mucha tolerancia, seguirme manteniendo al natural de mi edad”, dijo. Tampoco descartó la idea de aparecer en algún dramático en la pequeña pantalla.