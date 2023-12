La confesión de Alejandra Guzmán y que pocos le creen

Alejandra Guzmán volvió a ser el centro de atención en redes sociales después de revelar en una entrevista con Omar Chaparro que vendía tortas en su escuela debido que su familia no le daba dinero ni para la merienda. Sin embargo, esta confesión generó controversia y tanto seguidores como parte del público recibieron con escepticismo sus palabras.

Durante la entrevista, Omar Chaparro le preguntó a Alejandra Guzmán cuándo dejó de depender económicamente de sus famosos padres, Enrique Guzmán y Silvia Pinal. La cantante respondió sin titubear: "Nunca me dieron dinero, ni para el lunch, entonces yo vendía en el recreo tortas". Estas palabras sorprendieron a muchos, ya que Alejandra Guzmán es conocida por provenir de una familia adinerada y exitosa en el mundo del espectáculo.

Alejandra Guzmán fue criticada por sus declaraciones.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Muchos usuarios expresaron su incredulidad ante la confesión de Alejandra Guzmán y cuestionaron la veracidad de sus palabras. Algunos argumentaron que era difícil creer que una persona proveniente de una familia tan influyente tuviera que vender tortas para subsistir.

Además el presentador le preguntó por qué sus padres no le daban dinero, y Alejandra Guzmán señaló: "era por codos". "¿Sabes qué? Me hicieron mucho bien, porque yo aprendí a ganarme mi dinero y siempre he sido muy chambeadora", aseguró. Muchos de los internautas la tacharon de que se las está dando de "pobrecita".

Alejandra Guzmán tuvo una relación complicada con sus padres.

Sin embargo, es importante recordar que la infancia y juventud de Alejandra Guzmán no estuvo exenta de dificultades. A pesar del éxito profesional de sus padres, la cantante afirmó haber tenido una relación complicada con ellos y es comprensible que exista cierta incredulidad hacia sus declaraciones.