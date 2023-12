William Levy se emociona con un gesto de su hijo Christopher

Es característico en estas fechas navideñas recibir regalos o gestos que llenan el alma, como ocurrió recientemente con William Levy, quien compartió con sus fans la emoción que sintió luego de que su hijo mayo Christopher tuviera un amoroso detalle con él.

A través de sus redes sociales, y en víspera de un día tan especial, presumió orgulloso del gesto público que tuvo su hijo mayor y así lo compartió con sus fanáticos demostrando la emoción y el amor que le hizo sentir su primogénito.

Christopher le dedicó un video a su padre William Levy. Foto: Instagram/ William Levy

"Tengo el mejor hijo del mundo. Esto me lo mandó mi hijo, qué lindo poder recibir un mensaje así de mi hijo", escribió el cubano, quien disfruta de su reconciliación con Elizabeth Gutiérrez.

El gesto de Christopher hacia William Levy es un video que el joven deportista compartió en su cuenta de TikTok, donde una voz masculina describe el amor, el orgullo y agradecimiento que siente un hijo por su padre.

William Levy compartió la conversación que tuvo con su hijo Christopher. Foto: Instagram/ William Levy

"La vida no viene con un manual de instrucciones, pero, por suerte, la mía vino con un papá que supo guiarme de la mejor manera. No soy bueno diciendo las cosas a la cara, incluso este discurso tuve que escribirlo porque no sé hacerlo de otra manera, así que te hice este video para que sepas lo mucho que aprecio tus regaños, tus castigos, porque me convertiste en el en el hombre que soy ahora, y la verdad, no podría pedir más. Ahora de adulto, entiendo el peso que has tenido que cargar en tus hombros...", dice el emotivo video.

Asimismo, William Levy compartió la conversación con su hijo, donde le agradecía el gesto que tuvo con él. "Es lo mejor que me has mandado en mi vida. Te amo, eres el mejor hijo del mundo. Soy tan afortunado y bendecido de tenerte en mi vida", le expresó el galán cubano.