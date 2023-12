Aracely Arámbula, la ex de Luis Miguel, sorprende a sus fans con un nuevo look de cabello

Aracely Arámbula es una de las figuras del mundo del espectáculo más reconocidas, quien con su talento y belleza supo conquistar los corazones de millones de seguidores que no le pierden pisada. Ahora, la actriz sorprendió a sus fans luego de compartir un video donde aparece con un nuevo look de cabello que dejó enamorados a todos.

En un concierto público, Aracely Arámbula se mostró con un nuevo look que se robó todas las miradas. Hace unos días, la ex de Luis Miguel, cantó las mañanitas en el altar de la Virgen de Guadalupe, ubicado en la Basílica de Ciudad de México. En el evento, que fue transmitido en vivo por algunos medios de comunicación, la artista deslumbró con su voz, aunque lo que no pasó desapercibido fue su sorprendente nueva imagen.

Aracely Arámbula deslumbró con su nuevo corte de cabello. Foto: Instagram/ Aracely Arámbula

Aracely Arámbula apareció en la velada con un nuevo look de cabello, con ondas pronunciadas y corto hasta los hombros. La actriz de 48 años de edad recibió todo tipo de piropos incluso comentarios referentes a lo joven que la deja esta nueva imagen.

Por su parte, la ex de Luis Miguel agradeció públicamente su participación en el evento de “Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe”. "Fue en vivo y lo disfruté mucho, estar ahí en ese lugar mágico es hermoso siempre ir a la basílica fortalece el alma", expresó Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula luce rejuvenecida con su nueva imagen. Foto: Instagram/ Aracely Arámbula

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6,7 millones de seguidores, realizó otra publicación donde le dedicó emotivas palabras a su familia. "Y a mi coquito por muchos muchos años más. A mi mami hermosa que por ella nació esta devoción. Abicita, Vicky y gracias mi familia bella por tanto. Los tengo siempre presente en mi corazón", escribió la artista.