La promesa de Michael Bublé cuando se enteró de la temible enfermedad de su hijo mayor

En 2016, la vida de Luisana Lopilato y Michael Bublé sufrió un desbarajuste sin igual después de que Noah, el hijo mayor de la pareja, fuese diagnosticado con un tipo raro de cáncer de hígado, que finalmente pudo superar. Esta semana, el cantante canadiense recordó ese duro momento y explicó por qué a partir de ese momento su vida cambió para siempre.

En una entrevista para el podcast Diary of a CEO Michael Bublé recordó: “Entonces, dije: ‘Ok, esto es todo. Esto es la vida. Esto es lo importante’. En realidad, no es que lo haya pensado: no hubo tiempo para procesarlo, simplemente sucedió”. “Recuerdo cerrar los ojos y decirme a mí mismo: ‘si salimos de esto, viviré una vida diferente, una vida mejor’. Y lo hice, me hice esa promesa en un momento y la cumplí”, aseguró.

Michael Bublé y Noah.

La noticia del diagnóstico del pequeño Noah con hepatoblastoma sacudió a Michael Bublé y Luisana Lopilato hasta lo más profundo de su ser. Como padres amorosos y preocupados, se encontraron en una situación inimaginablemente difícil.

Sin embargo, en medio del caos emocional y la incertidumbre abrumadora que acompañan a una enfermedad tan grave como esta, Michael Bublé encontró fuerzas para hacer una promesa a sí mismo y a su familia. Una promesa que cambiaría su perspectiva sobre la vida y le daría un nuevo propósito.

Luisana Lopilato y sus hijos.

Además, Michael Bublé estaba pasando por un momento de crisis y esto le abrió los ojos. “No creo que tuviera mis prioridades claras en ese momento. Mi familia siempre fue un amor, no creo que fuera un tipo terrible, pero tenía puestas anteojeras. Mi carrera, mi ambición eran prioritarias. ‘¿Cómo puedo convertirme en el más malo, el más grande, el mejor?’, pensaba. Quería más ego, más poder”, señaló.