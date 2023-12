Grettell Valdez muestra sus encantos al natural en microbikini a sus 47 años

A sus 47 años de edad, Grettell Valdez luce una figura espectacular en microbikini. La actriz mexicana muestra sus encantos en su cuenta de Instagram y Facebook y sus más de cuatro millones de seguidores alaban su belleza al natural, su simpatía y carisma inengables.

Grettell Valdez derrocha todo su estilismo a orillas de la playa y no teme mostrar su tonificada figura. Para ella la edad no es ningún impedimento y, de hecho, es una de las favoritas en Instagram y Facebook, ya que acostumbra a mostrar sus mejores looks playeros.

Grettell Valdez celebra sus 47 años.

Esta actriz mexicana considera que es una afortunada porque cada año suma y poder disfrutar al lado de su familia y amigos es lo más maravilloso que le puede pasar. Grettell Valdez nunca deja pasar la oportunidad para agradecerle a sus seres más allegados.

Grettell Valdez luce su impresionante figura.

Para ella es importante rodearse de gente que le aporta momentos felices y con la que cuenta de forma incondicional. Desde su separación con Leo Clerc, ella no cierra las puertas de su corazón. Así lo conformó en una ronda de preguntas con sus seguidores: “La verdad es que sigo buscando el amor, porque qué creen, yo soy una persona que sí cree en el amor”.

Grettell Valdez tiene una colección de trajes de baño increíbles.

De hecho, se rumora que Grettell Valdez y José Ron disfrutan de un romance. Sin embargo, el mismo actor señaló que mantienen una hermosa amistad. “Yo a ella la adoro y le agradezco muchas cosas. Nos da risa, porque somos amigos”, dijo.