Laura Bozzo fue expulsada de un show en España y salió a los gritos

Una de las favoritas de los reality shows es Laura Bozzo. Su personalidad e irreverencia encajó desde un principio en estos programas, porque siempre genera polémicas que los televidentes aplauden. Ella ha sido parte del elenco de “Las estrellas bailan en hoy”, “La casa de los famosos” y recientemente de “Gran hermano VIP España”.

En este último, a pesar de lograr una buena participación, ya que Laura Bozzo llegó hasta la semifinal, fue expulsada el pasado miércoles 20 de diciembre. Como era de esperarse su salida levantó una nueva polémica. La presentadora de origen peruano no dudó en mostrar su desagrado por lo que la calificaron de agresiva y grosera.

Los fans de Laura Bozzo no lo podían creer.

"No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país. Gracias. Te pido por favor, que me dejes salir a agarrar mis cosas e irme. Necesito mis pastillas porque no me siento muy bien y necesito irme", dijo Laura Bozzo, después de que anunciaran su despedida.

Para ella fue un momento muy tenso y en tono molesto advirtió a los productores: "Vine a por un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te toman por loca. Olvídense", dijo Laura Bozzo. Es más, la presentadora le pidió que se despidiera y ella simplemente se negó. “No quiero, váyanse al c”.

Laura Bozzo se robó el show.

Laura Bozzo no midió sus palabras y señaló que no tenía nada de qué hablar y que le abrieran la puerta. “Yo me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen. No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país, punto, es todo lo que tengo que hacer. Soy la reina de mi país, no de los extranjeros”.