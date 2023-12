Christian Nodal revela cómo logró su extraordinaria transformación física

Desde que Christian Nodal comenzó su relación con la cantante argentina Cazzu, su vida ha dado un giro positivo. Luego de haber protagonizado varias polémicas y haberse mostrado con una imagen muchas veces desalineada, ahora, el cantante experimentado una extraordinaria transformación física y el propio intérprete de “Botella tras botella” reveló cómo ha logrado este cambio.

Christian Nodal bajó unos kilos y se encuentra en un perfecto estado físico en la actualidad, cosa que no ha pasado desapercibo por sus fanáticos, quienes le hicieron saber a través de las redes sociales. "Wow, qué delgado está", "Nodal está flaco y muy guapo", “bajó de peso y luce hermoso", “súper guapo", fueron alguno de los comentarios de los usuarios.

Christian Nodal experimentó un extraordinario cambió físico. Foto: Instagram/ Christian Nodal



En una reciente entrevista brindada por Christian Nodal al programa español “La Resistencia”, reveló el secreto detrás de su notable cambio físico. "Yo hago ayuno intermitente. Yo estoy contento", expresó el exponente del regional mexicano. Asimismo, dijo que deja de comer durante 12 horas, no come nada después de la 9 de la noche y desayuna a las 11 a.m. "Ceno temprano y desayuno tarde", añadió.

Sin lugar a dudas, con el nacimiento de su primera hijita junto a Cazzu, el cantante se encuentra viviendo un gran momento personal, lo que también ayudó a que reencause su carrera profesional que en un momento se vio opacada por las continuas controversias que protagonizaba el mexicano.

Christian Nodal reveló el secreto detrás de su transformación física. Foto: Instagram/ Christian Nodal

Así también, Nodal habló con “The Urbanda Magazine” en otra entrevista mostrándose más maduro que nunca y con una acertada reflexión. "La vida me ha enseñado a no ser pretencioso con nada, simplemente disfrutar y ser mejor cada día", expresó.