Por qué y qué realmente sucedió con la transformación física de Jennifer Love Hewitt

Los '90 están llenos de grandes actores y actrices que el tiempo ha ido dejando atrás. Varios siguen activos, mientras que otros se han ido apagando o retirándose con el paso de los años. En este segundo grupo se encuentra Jennifer Love Hewitt, una de las mujeres más sensuales de dicha década que hoy luce muy diferente a la imagen que todos recordamos, razón por la cual despertó muchas críticas en su momento.

En realidad el caso de Jennifer Love Hewitt no es que se haya apagado o retirado, sino que direccionó hacia otro lugar su carrera. Más allá de su rol como actriz, también se desempeña como cantante, pero ahora ha sido noticia por algo totalmente diferente: su apariencia.

Jennifer Love Hewitt, una estrella que siempre se caracterizó por su talento y belleza.

No es llamativo ver a celebs cambiar su look con frecuencia. Ya sea por gusto personal, por seguir la tendencia de moda o por algún personaje o campaña publicitaria, las famosas suelen reinventarse y renovar su imagen cada tanto.

Sin embargo, hay una cuestión que va más hacia las presiones del mundo en el que nos rodeamos. Hablamos de esto porque para muchas mujeres de Hollywood el paso del tiempo ha sido un verdadero problema para mantenerse activas.

En el caso de la intérprete de hoy 44 años -nació el 21 de febrero de 1979-, siempre ha estado sometiéndose a diferentes modificaciones en su aspecto. Pero hace poco se realizó un cambio de look que la dejó irreconocible para todos sus 1.4 millones de seguidores en Instagram.

La actriz de Sé lo que hicieron el verano pasado compartió una foto de la transformación de su cabello con un particular antes y el después en su Instagram, el cual no pasó inadvertido para sus seguidores. En su momento recibió muchas críticas por lo diferente en su apariencia.

La apariencia de Jennifer Love Hewitt que despertó críticas hace unos meses.

En un reciente episodio del podcast Inside of You, Jennifer Love Hewitt habló sobre las críticas que recibió en las redes sociales después de cortarse el pelo y compartió que sentía que “no podía hacer nada bien” cuando se trataba de envejecer en el ojo público.

Durante la charla, mientras hacía referencia a este momento, detalló que “envejecer en Hollywood es muy duro”, y contó que en aquel entonces “se puso un filtro” mientras se arreglaba el pelo porque “no llevaba ni una gota de maquillaje”.

“Era solo un filtro que, en aquel momento, quedaba bien con la luz del lugar en donde estaba. Un montón de gente decía cosas como: ‘Jennifer Love Hewitt está irreconocible’. ‘Está irreconocible, así que ha recurrido a los filtros porque no quiere que sepamos lo mal que está ahora a sus 40 años’”, añadió Jennifer Love Hewitt en una de sus últimas apariciones televisivas.

La respuesta de Jennifer Love Hewitt fue usar “filtros exagerados” y “filtros locos”, aunque esto tampoco salió bien. “Yo estaba en plan: ‘todo natural, sin filtro’, intentando burlarme de lo que había pasado, y entonces me persiguieron por eso y me dijeron: ‘bueno, ahora se está defendiendo’. Ahí me di cuenta de que no puedo hacer nada bien”, reflexionó.

Y cuando el presentador Michael Rosenbaum le preguntó por qué “se centra tanto en esos imbéciles” que la menosprecian, la actriz respondió: “Porque pretender que no me importan es una mentira. (En Hollywood) No querés que te importe lo que la gente piense de ti, pero la verdad es que te tiene que importar lo que la gente piense de ti”.