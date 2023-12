Así de hermosa luce la actriz de Café con Aroma de Mujer a sus 58 años

Margarita Rosa de Francisco, la reconocida actriz colombiana, ha sido un ícono de la televisión latinoamericana desde su participación en la exitosa telenovela Café con Aroma de Mujer. Hoy, a sus 58 años, sigue deslumbrando con su belleza y carisma, pero lo que más llama la atención es su actitud positiva hacia el envejecimiento.

En su papel protagónico como "Gaviota" en Café con Aroma de Mujer, Margarita Rosa de Francisco conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su interpretación como una emprendedora recolectora de café que se enamora del heredero de una poderosa familia cafetalera la convirtió en una figura muy reconocida en el mundo de las telenovelas.

Margarita Rosa de Francisco a favor de la vejez.

Pero más allá de su talento actoral, Margarita Rosa de Francisco también ha demostrado ser una mujer comprometida con sus ideales y principios. En la actualidad, es muy activa en Instagram, comparte sus opiniones políticas y apoya causas sociales que considera justas. Su apoyo al presidente Gustavo Petro y su respaldo a la reciente ley de gratuidad en la educación superior han generado controversia entre algunos seguidores, pero ella no duda en expresar sus convicciones con valentía.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención recientemente son sus reflexiones sobre el proceso natural del envejecimiento. Margarita Rosa de Francisco abraza el paso del tiempo con naturalidad y sin complejos. En un posteo en su Instagram, compartió: "Me cansé de ponerme bótox y relleno, no me quiero perder el espectáculo de mi envejecimiento".

Margarita Rosa de Francisco tiene 58 años de edad.

Y es que Margarita Rosa de Francisco se niega a sucumbir a las presiones estéticas impuestas por la sociedad y prefiere mostrar su rostro tal como es, con arrugas y cabello encanecido. Su decisión es un mensaje para todas aquellas personas que luchan contra los estándares irreales de belleza impuestos por la industria del entretenimiento.