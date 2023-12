Heidi Klum y su hija se llevan todas las miradas al posar en lencería

Heidi Klum y su hija Leni son como dos gotas de agua. La modelo alemana hoy es fuente de inspiración para la joven que también inicia su camino en el mundo de la moda y las pasarelas. Ambas comparten la belleza y el carisma y muchas de las marcas las quieren juntas.

Así fue el caso de la marca de lencería Intimissimi, que confió en la imagen de Heidi Klum y su hija de 19 años. Las fotografías muestran a ambas modelos luciendo de manera sexy y por eso levantaron la polémica. En su cuenta de Instagram, la super modelo escribió: “Me encanta nuestra nueva campaña navideña que ya está disponible”.

Heidi Klum y Leni lucen espectaculares.

Tanto Heidi Klum como Leni posan usando lencería roja y negra muy atrevida de Intimissimi. Además utilizan batas satinadas del mismo color y en el video madre e hija juegan con cajas de regalos mientras entonan un villancico alemán.

Después de su publicación, la también presentadora tuvo que desactivar los comentarios. Sin embargo, su hija Leni no lo hizo. Algunos comenzaron a opinar y señalaron “sentirse incómodos” viendo a Heidi Klum junto a la joven. Pero lo que no saben es que no es la primera vez que causan revuelo haciendo este tipo de campañas.

Mira el video

Hace un mes también hicieron lo mismo y en el mes de mayo y siempre de la mano de esa marca de lencería. Heidi Klum y su hija se sienten seguras al posar en ropa íntima y no les importa el qué dirán. Para ellas fue posible trabajar juntas y lo disfrutan como amigas.