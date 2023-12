Florinda Meza revela que quiso ser madre pero “Chespirito” se negó

El pasado 28 de noviembre se cumplieron 9 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, y su viuda Florinda Meza, con quien estuvo casado desde 2004, lo recordó con cariño. Sin embargo, reveló que ella tuvo deseos de convertirse en madre, pero “Chespirito” se negó.

En un encuentro con la prensa, la actriz que interpretó a “Doña Florinda” en la serie “El Chavo del 8”, habló en sobre el sacrificio a su maternidad que hizo al formar pareja con “Chespirito” y no haber tenido familia con él. Y es que Meza también reconoció que el cómico estaba a gusto ya con los seis hijos que tenía.

Florinda Meza confesó que quería adoptar un hijo pero Roberto Gémez Bolaños se negó en varias ocasiones. Foto: Instagram/ Florinda Meza

En un momento, la viuda de Gómez Bolaños reveló que le propuso al productor ser padres por vía de la adopción, a lo que “Chespirito” se negó en varias ocasiones.

Florinda Meza quiso adoptar un hijo pero “Chespirito” se negó

Florinda Meza recordó que en varias oportunidades le pidió a su esposo “Chespirito” que adoptaran un hijo con el objetivo de agrandar la familia, sin embargo, el director de televisión se negó repetidas veces.

"Chespirito" ya tenía 6 hijos y ya no quería ser más padre. Foto: Instagram/ Florinda Meza

"Roberto nunca quiso, yo sí pensé porque además desde el 68', desde el 67' un tío mío que era médico y yo trabajábamos o colaborábamos con Chinchachoma. Yo lo conocía desde entonces y después cuando tuve dinero colaboré con dinero a manos llenas, pero ahí había muchos líos", comentó la actriz.

"Pero Roberto nunca quiso adoptar porque él tenía seis hijos y era lógico, decía 'ya tengo una edad X y no me va a quedar vida, cuando esos niños crezcan y vayan a la universidad yo ya no voy a estar con vida'. En fin que una adopción debe ser totalmente de acuerdo entre los dos", reveló Florinda Meza.

Asimismo, la actriz indicó que como no pudo tener hijos, eligió adoptar perros. "Yo trato por igual, son criaturas del Señor pero están en una desventaja, ellos no pueden decir tengo sed o necesito que me cuiden, en fin, tengo hambre. Yo tengo muchos rescatados y en mi vida he tenido muchos perritos. Ahora, efectivamente, como no tengo hijos, tengo perrijos", finalizó con humor.