Así de hermosa luce hoy la hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe a sus 24 años

Reese Witherspoon y Ryan Phillippe se conocieron en 1999, mientras rodaban la película “Cruel Intentions”. Desde ese instante iniciaron una relación, pero todo acabó en 2008 con el divorcio. Sin embargo, la pareja hoy presume de su hija de 23 años, Ava Phillippe.

Ava Phillippe ha demostrado ser una joven talentosa y hermosa por derecho propio. Con sus rasgos claramente heredados de sus famosos padres, Ava ha llama la atención poderosamente por su belleza y estilo único. En su cuenta de Instagram es toda una sensación, por el parecido con su madre.

La hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe hoy tiene 23 años.

Además, la hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe ya cuenta con un millón de seguidores en Instagram, donde comparte regularmente fotografías que muestran su estilo elegante y sofisticado. Su cabello rubio y ojos azules son inconfundibles.

Y es que Ava Phillippe también ha incursionado en el mundo del modelaje, Cada vez más su presencia en las pasarelas y campañas publicitarias ha genera aún más interés, ya que los fanáticos están ansiosos por verla seguir los pasos de su madre en la industria del entretenimiento.

Ava Phillippe es idéntica a Reese Witherspoon .

Ava Phillippe es muy cercana con sus admiradores. hace unas semanas respondió preguntas sobre su vida privada y le cuestionaron se r hija de. “Lo bueno y lo no tan bueno me hicieron quien soy y me dieron tantas oportunidades increíbles. Mis padres pueden hacer lo que aman, lo cual es genial”.