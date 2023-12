La hija de Will Smith recibe una lluvia de críticas por su atrevido cambio de look

Después de que se destapara el escándalo entre Jada Pinkett Smith y Will Smith, y aclararan que tenían tiempo separados y que aparentaban estar juntos por más de siete años, ahora la polémica se posó en su hija Willow de 23 años por su inesperado cambio de look.

La hija de Will Smith, quien es una joven muy talentosa destacándose no solo por su voz potente, sino por su trabajo en las principales pasarelas, desde su cuenta de Instagram, Willow Smith presumió de su nuevo cambio físico y fue duramente atacada en las redes sociales.

Así luce Willow Smith.

En la imagen, la hija de Will Smith aparece con un estilo muy urbano llevando unas rastas cortas y dientes de oro además de un blazer negro sin nada debajo complementando el look con unas cadenas plateadas. Ella escribió “Me pregunto si ciertas especies de aves han evolucionado para tener rangos vocales en escalas o modos musicales específicos”.

Lo que menos se esperaba la hija de Will Smith era ser atacada por sus seguidores, a quienes no le gustó este cambio físico. Tanto así que tuvo que desactivar los comentarios para evitar mayores inconvenientes.

Otro de los cambios de Willow Smith.

Y es que ella siempre está cambiando constantemente: ha llevado el cabello rapado, con rastas largas, hasta su afro y ya poco le importan los ataques que pudiera recibir. Sin embargo, esta vez la tildaron “de poco femenina, que no sabe vestirse, igual a la mamá, se ve muy mal, de los peores looks que le he visto”.