Luego del escándalo, Yailin “la más viral” sale de la cárcel y vuelve a la casa de su novio Tekashi69

Luego del escándalo protagonizado por Yailin “la más viral” y su novio Tekashi69, quien supuestamente, y según Santiago Matías, conductor del programa dominicano “Alofoke”, la había sometido a una golpiza, el polémico rapero mexicoestadounidense publicó una serie de fotos en sus redes sociales mostrando que la cantante, tras salir de la cárcel había regresado con él a su casa.

Matías había revelado que Yailin “La más viral” le había llamado por teléfono pidiendo ayuda porque su novio Tekashi69 la estaba golpeando. Asimismo, el periodista amigo de la cantante, en una entrevista a “People en Español”, dio detalles estremecedores de la turbulenta relación de los artistas.

Hace unos días salieron a la luz imágenes de Yailin con el rostro golpeado y con sangre. Foto: Internet.

"Ya está en casa porque yo fui a sacarla. Dónde está tu equipo de abogados? Dónde está la fianza que pagaste? La dejaste sola hablador", escribió Tekashi69 en una de sus historias de Instagram, acompañando el texto con una fotografía donde se ven los pies de la dominicana bajando de un auto.

El conductor Santiago Matías reconoció que fue el rapero quien la sacó de la cárcel. "No te voy a mentir, mandamos el dinero de la fianza y se tomó primero el dinero de él. Pero nosotros tenemos su pasaporte", aclaró el presentador de “Alofoke”.

Tekashi69 sacó a Yailin de la cárcel. Foto: Instagram/ Tekashi69

Todo comenzó cuando salieron a la luz unas fotografías en las que Yailin aparecía con el rosto golpeado y ensangrentada. Ante esto, la cantante salió a explicar lo que supuestamente había ocurrido. "El caso es que yo pasé un accidente con Dani, fuimos a una discoteca, pero como ese no salió a la luz para no preocupar, yo no dije nada. Esa foto la tenía esa persona y se puso a llamar a todo el mundo. Si yo no quiero trabajar contigo no seas obsesionada con la gente", había explicado la dominicana.

Luego, se dio a conocer la llamada en la que Yailin “la más viral” le pide ayuda al conductor de “Alofoke” por el supuesto maltrato físico que estaba recibiendo de parte de su pareja.

El periodista dominicano Santiago Matías había denunciado que Tekashi69 golpeaba a Yailin. Foto: Instagram/ Alofoke

Por su parte, Tekashi69 no se quedó con la boca cerrada y en un video negó todo lo que Santiago Matías había informado. "Ella hizo una llamada impulsiva y alguien abusó de eso y se aprovechó. Yailin es una persona muy impulsiva, puede ser Dios mismo y baja y le dice algo, y hasta a Dios ella le dice que no", dijo el rapero.

Así también, Tekashi69 compartió grabaciones que la muestran a Yailin golpeando los autos que tienen en la casa que comparten en Miami. "Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer. Enseño la prueba quedo mal, no enseño la prueba quedo mal. A Yailin se le amó, se le respetó", concluyó en cantante.