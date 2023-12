El insólito motivo por el cual Tom Holland nunca pagó la factura del agua

Tom Holland se transformó en uno de los actores más destacados del mundo Hollywood. Lleva ya muchos años dentro de la industria cinematográfica, habiéndose hecho lugar gracias a su carisma, talento y más. Quizá, solo tal vez, sea por eso que siempre desconoció pagar un importante impuesto público: la tarifa del agua.

Si bien muchos podemos asociarlo con su papel de Spider-Man en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, lo cierto es que Tom Holland ha sido parte del espectáculo desde muy pequeño, debutando con Lo imposible (2012) y construyendo una carrera que al día de hoy cuenta con casi treinta películas y decenas de reconocimientos.

Tom Holland volverá con Spider-Man luego de este retiro temporal.

Ahora el actor decidió tomarse un merecido descanso de su carrera, con el objetivo de centrarse en su vida privada y poder pasar mucho más tiempo tanto con su familia como así también con su novia Zendaya, con quien lleva dos años en pareja.

Pero al parecer esta pausa alejado del cine también le ha servido para poner un par de asuntos en orden y descubrir algo totalmente impensado: ¡Desde hace cinco años que no paga la factura del agua! El dato es sorprendente.

¿El motivo de esto? Y es que, según explicó el mismísimo Tom Holland, pensaba que se trataba de un servicio gratuito en Inglaterra. Así, entre risas, lo dio a conocer en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter.

"Mi año libre no ha tenido nada que ver con el trabajo, ha tenido mucho que ver con mi edad y mi crecimiento. He estado haciendo esto desde que tenía 11 años en los escenarios de Londres y no he tenido un descanso desde entonces", comenzó explicando.

Tom Holland no pagaba la factura del agua hace años.

Luego, haciendo foco en la importancia de darle tiempo a sus seres queridos, agregó: "He sido absolutamente afortunado y también he tenido mucha suerte. No lo doy por sentado. Quería pasar un tiempo en un solo lugar, estar con mi familia y amigos y organizar mi vida".

Y entonces Tom Holland confesó que hace tiempo no pagaba dicho impuesto: "He descubierto que llevaba cinco años sin pagar mi factura del agua, pero sólo porque no sabía que tenías que hacerlo. Simplemente pensé que el agua era gratis en Inglaterra".