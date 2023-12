Cuántas cirugías y tratamientos estéticos se hizo Selena Gomez

Selena Gomez siempre ha sido distinguida por su enorme belleza, además de ser una de las intérpretes más talentosas que existe dentro de la industria. Por eso, con el fin de descifrar el secreto de su hermoso rostro, el público siempre se ha preguntado cuántas cirugías estéticas o tratamientos se ha hecho.

Es una de las dudas que más ha inundado a sus fanáticos desde hace años. Y mucho más aún en los últimos días, luego de un rumor que empezó a circular en redes sociales y que apuntaba a las supuestas veces que habría pasado por un quirófano.

La imagen de Selena Gomez que despertó rumores de cirugías estéticas.

Todo se desató a raíz del comentario de una fanática, que le sugirió a Selena Gomez "quitarse" sus "rellenos o implantes de mejillas". Este posteo no pasó desapercibido, generando una cadena de reacciones que llegó hasta la intérprete.

Por eso, tomándoselo con mucho humor, la ex Chica Disney de 31 años no tardó en responder estos comentarios: "Jajajaja, apenas me he puesto Botox baby girl", remarcó recientemente a través de una publicación de Instagram.

La intérprete de Solo asesinatos en el edificio se había mantenido reservada en lo concerniente a cualquier procedimiento cosmético al cual hubiese podido someterse en este tiempo, así como tampoco se había preocupado por acallar ningún rumor sobre su apariencia.

Recientemente la actriz se sinceró acerca de la belleza y admitió que ser una estrella infantil le afectó su percepción de sí misma y de su imagen. "Creo que mi versión de la belleza se vio un poco afectada porque he estado trabajando desde que tenía siete años y siempre he tenido maquillaje", dijo.

Selena Gomez respondió a quienes hablan de su rostro.

"No puedo creer cuántas horas he pasado en terapia a causa de que este tema que me deprime un poco", admitió Selena Gomez, que advirtió que ahora se siente "feliz" y "positiva" cada vez que se maquilla.

Tal es así que, con esta misma seguridad de aquel entonces, ahora enfrentó con plena confianza cualquier comentario acerca de su apariencia y su uso del bótox. Y es que, más allá de algún que otro retoquecito que en el mundo del espectáculo ya es muy normal, remarcó que no hay cirugías en su cuerpo.