Así está hoy Maggie Wheeler, la actriz que hizo a Janice en Friends

Hay personajes de series que se quedan en el imaginario colectivo sin siquiera formar parte de los protagónicos, esos que dejaron una huella imborrable que solo se les asocia con ese personaje. Eso pasó con Janice en Friends, y así está hoy la actriz que hizo un estupendo trabajo encarnándola: Maggie Wheeler.

Neoyorquina, de Manhattan, nacida el 7 de agosto de 1961, tiene 62 años y es una prolífica y versátil intérprete, pero a pesar de tener semejante cualidad que le permitió tener mucho trabajo durante las décadas de 1980 y 1990, su personalidad brillante le adjudicó papeles que rápidamente se ganaron el corazón de la gente.

Su carreta inició como actriz de voz, poniéndole la suya a todos los personajes femeninos en la serie animada Los Halcones Galácticos. En los créditos figura como Maggie Jakobson, su apellido de soltera.

Se presentó a las audiciones para papeles protagónicos en producciones más grandes de los noventa, y si bien no pudo conseguirlos, ella tenía algo que los productores no podían dejar pasar, así que la tenían en cuenta. De hecho, Maggie había audicionado para interpretar a Monica Geller en Friends, y aunque no se quedó con el papel, la volvieron a llamar para que le pusiera el papel a su personaje más recordado.

Janice Litman era la exnovia de Chandler Bing, interpretado por el recientemente fallecido Matthew Perry, y siempre le estaba encima para poner un poco de picante al protagónico y que su grupo de amigos tenga algo de qué ocuparse.

El carisma que Janice mostró en Friends también lo tuvo Linda en Everybody loves Raymond, e hizo que Maggie se gane el corazón de los televidentes en cada serie en la que aparecía. Se mantuvo activa hasta que llegó la pandemia de COVID-19, y recién volvió a ponerse frente a una cámara para The Reunion.

Hoy, a sus 62 años, Wheeler sigue mostrando la misma sonrisa que hace 30 años y utiliza las redes sociales para mostrar todo lo hecho en su carrera, además de sus actividades actuales. Sin dudas que tiene mucho material para compartir con sus más de 388 mil seguidores en Instagram.