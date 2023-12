Los estremecedores detalles de la turbulenta relación entre Yailin “la más viral” y Tekashi69

Yailin “la más viral” ha estado envuelta en varias polémicas que se acrecentaron cuando comenzó su noviazgo con el rapero Tekashi69. En el inicio del idilio parecía que todo marchaba sobre ruedas, sin embargo, cuando comenzaron sus problemas se hizo evidente el relacionamiento tóxico que mantenía la pareja. Ahora, en una entrevista exclusiva para el sito “People en Español”, Santiago Matías, conductor del programa dominicano “Alofoke” reveló detalles de la turbulenta relación de los artistas.

Desde que la cantante comenzó su carrera construyó una estrecha amistad con el comunicador, quien desde sus inicios en el ámbito musical la apoyó incondicionalmente. "La amistad de nosotros inició cuando ella se lanzó como cantante y nosotros le hicimos la primera entrevista de su vida. Cuando se casó con Anuel le dimos asistencia con los abogados para el papeleo, y hemos tenido una estrecha amistad, somos una familia con los artistas y los medios", explicó Santiago Matías.

Las fotos donde aparece Yailin "la más viral" golpeada y ensangrentadas encendieron las alarmas. Foto: Internet

La amistad entre el periodista y Yailin “la más viral” es tan sólida que ella acudió en varias ocasiones al locutor cuando tenía problemas con su pareja Tekashi69. "Ella me contó en varias llamadas que me hizo que él le borró los videos de agresiones de él hacia ella. Había golpizas cuando él se sentía aburrido, cuando él se sentía frustrado la golpeaba, ella también es violenta", reveló el conductor de “Alofoke”.

Los problemas entre Yailin “la más viral” y Tekashi69 venían desde hace meses

Asimismo, Santiago Matías comentó el último episodio en el cual Yailin le llamó para pedirle ayuda. “A las 7:38 hora de República Dominicana recibo una llamada de ella pidiendo socorro de que le enviara a alguien a buscarla a ella y a su amiga Camila en Miami, en Palm Beach. Automáticamente le envié a un grupo de seguridad que tengo allá en Miami cuando visito la ciudad, pero ellos estaban a una hora 45 minutos y no estaban cerca. Cuando mi equipo llega, ya la policía había llegado”, relató.

El periodista dominicano Santiago Matías reveló detalles de la turbulenta relación entre Yailin "la más viral" y Tekashi69. Foto: Instagram/ Alofoke

Ella me contó en varias llamadas que me hizo que no grabé, yo grabe una llamada que publiqué en un en vivo anoche dando la voz de alarma de lo que estaba sucediendo, ella me dijo que él le borró los videos de agresiones de él hacia ella.

También aclaró el conductor que la violencia en la pareja era mutua. “Cuando él se sentía frustrado la golpeaba, ella también es violenta, no voy a justificar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, pero hasta ahora él ha querido venderse como la víctima, pero ambos se agredían.

Santiago Matías decidió sacar a la luz lo que estaba sucediendo hace tiempo entre Yailin “la más viral” y Tekashi69, quien al parecer ha amenazado al periodista. “Yo estoy tranquilo, hice lo debido que era darle punto final a esta situación, exponer la situación porque era algo que pasaba. Lo sabían sus amistades más cercanas que compartían con ellos viajes, cenas, comidas. Pasaban fines de semana en hoteles de lujo y se quedaron callados con este tema. Yo si tuve la fortaleza y la sabiduría que Dios nos brindó para exponer la situación. Esto ha sucedido por meses de manera privada”, finalizó el conductor.