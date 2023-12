Christian Nodal habló sobre la fortuna que tiene en el banco

En una reciente entrevista brindada al programa español “La Resistencia”, Christian Nodal reveló varios detalles de su vida, entre los que confesó que luego de convertirse en padre no volvió a tener intimidad con su pareja Cazzu. Así también, el cantante mexicano habló sobre la fortuna que tiene en el banco gracias a su exitosa carrera.

Así fue que el periodista David Broncano le cuestionó al exponente del regional mexicano sobre la fortuna que había conseguido luego de llegar a la cima con hits musicales como "De los besos que te di", “Botella tras botella”, "Dime cómo quieres" y "Ya no somos ni seremos".

Christian Nodal habló de varios detalles de su vida. Foto: Instagram/ Christian Nodal

Christian Nodal habló de su fortuna

Luego de que el conductor del programa “La Resistencia” preguntó a Christian Nodal sobre el dinero que tiene guardado en el banco, el artista se mostró incómodo y expresó que podría ser víctima de algún delito.

“¿Dinero en el banco?... ¿por qué no le preguntas a Siri cuál es el net worth (valor neto) de Christian Nodal? Y eso ahí va a salir. Porque yo la verdad no quisiera que saliera de mi boca la promoción para que me secuestren”, dijo el mexicano.

Luego, David Broncano leyó unos informes de sitios especializados donde revelaban de cuanto es la fortuna de Christian Nodal. “De acuerdo a sitios como IMDb o Forbes, el patrimonio neto de Christian Nodal es de 120 millones de dólares”, dijo el comunicador delante del cantante, quien hizo un gesto de sorpresa.

Christian Nodal confesó que luego de convertirse en padre perdió intimidad con Cazzu. Foto: Instagram/ Christian Nodal

Christian Nodal recordó el disgusto de Cazzu en "La Resistencia"

Asimismo, el cantante recordó que su actual pareja Cazzu se habían enojado con David Broncano cuando fue invitada hace un año al programa “La Resistencia”, ya que no le gustó la forma en que el periodista le trató.

“Sí, yo creo que la agarraste de malas ese día porque ella me dijo ‘el programa estaba en buen tono, nada más que no fue mi día, y luego aparte se me rompió el disco’, le digo ‘pero mami no creo que haya sido a propósito’”, expresó Nodal, rematando contra el presentador con la siguiente frase: “lo agarraste y lo partiste por la mitad”.

Finalmente, el comunicador le preguntó a Christian Nodal sobre la intimidad de la pareja luego de haberse convertidos en padres. “Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija, ¿tú sabes que una regla después del postparto de 60 días…no, ya me perdí… 90 por ahí… muchos meses la verdad”, finalizó el mexicano.