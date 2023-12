Yailin “la más viral” rompió el silencio y habló de la foto en la que aparece ensangrentada

El pasado 13 de diciembre de 2023, corrieron unas fotos donde Yailin “la más viral” aparece golpeada y ensangrentada, que levantaron una serie de rumores unidos a su reciente desaparición de las redes sociales luego de que cerrara su cuenta de Instagram. Ahora, la cantante rompió el silencio y habló sobre las imágenes que están circulando en los medios de comunicación.

A través de un video que “VGmediaPR” acercó a “People en Español”, la dominicana se pronunció ante esta nueva polémica en la que está envuelta. "Ustedes saben que nunca estoy dando explicaciones de nada. A mí no me interesa eso, sigo mi vida. A mí, que digan lo que digan. Es caso es que, si no quiero trabajar con una persona, no es obligado trabajar contigo. Ya búscate otro trabajo, no quiero. El caso es que pasó un accidente con Dany (su novio Tekashi69). Salimos de discoteca, pero eso como no salió a la luz y todo fue algo chili, para no preocupar no dije nada. Esas fotos que salieron a la luz las tenía la persona esa que se ha puesta a escribirle a todo el mundo que se le debe, no se le debe. A esa persona la tengo grabada", expresó Yailin “la más viral”.

Salieron a la luz unas fotos donde Yailin "la más viral" aparece con sangre en el rostro. Foto: Internet.

Según la cantante, esta persona está buscando dinero fácil. "Pide 1,700 dólares, pero le estoy diciendo a esta persona, que tiene algunas cosas mías, y que mande el perrito y no lo quiere mandar diciendo que teme por su vida, pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí. Tengo audio, tengo todo. A mí no me interesa dar explicación a nadie, pero me esta vez la estoy dando. Y la gente, al no darla, creen que ellos sí. Está obsesionada, obsesionada con la gente", comentó la mamá de Cattleya.

Hace unos días, Yailin "la más viral" sorprendió a todos al cerrar su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/ Yailin "la más viral"

Según Yailin “la más viral”, a esa persona ya se le pagó lo que se le debía y que cuenta con pruebas de lo que dice. Asimismo, dijo que no le tiene miedo a los chantajes. "Esa persona dice 'sí, ya me pagaron'. Sí se te pagó mamita, pero ya no quiero trabajar contigo. Deja de estar diciendo que no te han pagado desde hace tres meses, mamita aquí está la fecha de todo. Si no se quiere trabajar contigo, ya coge tu lado. Entonces, puede publicar lo que se le dé su maldita gana, a mí no me interesa; aquí tengo mis pruebas", remató la cantante.