Qué es lo que Adele odia de otros cantantes: "Nadie puede y punto"

Adele se consagró desde hace ya varios años como una de las artistas más aclamadas de la música. La intérprete tiene millones de fanáticos, llena estadios y además es compositora, siendo de las más completas en todo el planeta. Sin embargo, recientemente fue noticia por revelar la costumbre que no soporta en otros cantantes.

Si existe algo por lo que siempre se ha caracterizado Adele es por su originalidad. Es una artista todoterreno, que canta sus canciones con alma y vida, sintiendo cada parte de esas letras que compone. Tal vez sea por eso que no le gusta que otros interpreten sus canciones.

Adele es una de las cantautoras más destacadas del mundo.

En una nota con The Hollywood Reporter, la estrella afirmó ser fanática de Jeff Buckley al igual que su mamá. “Yo era pequeña y me preguntaba: ‘¿Por qué está tan triste?’. Me di cuenta de que la gente estaba triste, así que empecé a cantar y a imitar su tristeza. Creo que pude hacerlo porque tengo la mía propia”, analizó.

“La música es algo muy emocional y algo muy personal, incluso como oyente. Con mi música, y para quien la escuche, creo que no soy para nada la mejor cantante del mundo. Pero nadie puede cantar mis canciones como yo”, explicó.

Ese fue el pie para explicar el verdadero motivo que tiene contra otros artistas que interpretan sus temas. Y es que, en definitiva, siente que cada letra esconde un sentimiento tan profundo y personal que no estaría bien en boca de otras personas.

“No las escribieron. Nadie puede cantar mis canciones como yo y punto. No pueden cantar. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones”, aseveró entre risas. Luego explicó por qué realmente es algo que la moviliza.

La confesión de Adele respecto a otros artistas que interpretan sus letras.

“No me importa cuando lo hagan, pero solo digo que nunca podrán expresarlo de la misma manera en que yo no puedo cantar las canciones de otras personas”, destacó la intérprete de Rolling in the deep. Y agregó: "No escribí las letras y no puedo cantar tan bien como ellas. Pero es que elegiría esto cualquier día. Además, el letargo que produce, para mí, es fantástico".

Por su parte, Adele también reveló su fuente de inspiración: “Tengo que esperar por un sentimiento. Si me pongo ansiosa, es cuando sé que tengo que ir al estudio”. Y remarcó: "Creo que soy una persona increíblemente triste y creo que heredé mucha tristeza".