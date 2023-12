Natti Natasha saca a relucir lo que ha pasado con Raphy Pina

En este último tiempo Natti Natasha ha tenido que enfrentar grandes retos, después del encarcelamiento de su prometido Raphy Pina. De hecho, la artista dominicana volcó todos esos sentimientos y emociones en una serie de canciones “muy personales”, que tituló “Nasty singles”.

“Es el proceso de todo lo que yo he vivido en este último año y medio, los sube y baja que he tenido que experimentar, aquí están todos los sentimientos”, señaló Natti Natasha en una entrevista con Rodner Figueroa para su podcast “Cara a cara”, en el que relata todo lo que ha experimentado y cómo ha logrado salir adelante.

A Natty Natasha se le vino el mundo encima.

Para Natti Natasha una vez que Raphy Pina fue encarcelado todo su mundo se le vino abajo, sin embargo, ha tratado de centrarse en lo que le hace bien y en su hija a quien no puede mostrarle ningún tipo de tristeza ni preocupación. “Enfocarme en lo positivo, que mi pareja tiene salud y está vivo”, dijo.

Aunque no ha sido nada fácil, Natti Natasha confiesa que llora a solas, pero el tiempo le ha dado la razón y de a poco mejora. “Cuando estás en el piso y no puedes caer más abajo a ti no te queda de otra que subir” dijo. Además a ella le sobran razones para luchar. “Una razón muy brillante y una bendición muy grande que es mi hija y toda la familia, mis padres, Raphy… que yo le tengo que dar mucha fuerza”. También Indicó que cada dos semanas toda la familia visita a Raphy Pina para pasar el fin de semana a su lado.

Mira el video

Otra de las cosas que recordó en el podcast “Cara a cara" es que ella era estudiante de Ingeniería Industrial en República Dominicana antes de lanzarse como cantante a los 16 años. Una vez que se mudó a Nueva York logró un gran éxito con Don Omar.