Eduardo Capetillo habla por primera vez sobre cómo superó sus adicciones

Eduardo Capetillo, quien es sin dudas uno de los actores más reconocidos del mundo del espectáculo latino, que ha protagonizado numerosas telenovelas exitosas a lo largo de su carrera, rompió el silencio y habló por primera vez sobre cómo superó sus adicciones, ya que reveló que llegó a tener problemas personales y profesionales debido al abuso del alcohol y los sedantes.

Asimismo, en una reciente entrevista brindada al programa “¡Sálvese quien pueda!” de Univision, el galán dijo arrepentirse de los excesos porque eso ha hecho que perdiera importantes momentos familiares. Fue por ello que, al verse sobrepasado por la situación, Eduardo Capetillo decidió en su momento someterse a un proceso de desintoxicación.

Eduardo Capetillo debió internarse para realizar un proceso de desintoxicación. Foto: Instagram/ Eduardo Capetillo

"Llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiacepinas, me costó más trabajo quitarme esas que el alcohol, son ansiolíticos, te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad, entonces me puse 18 kilos arriba. "Bajaba y abría las latas de leche condensada y me las comía a cucharadas", confesó el actor.

Eduardo Capetillo admitió que comer mucha azúcar tampoco le ayudó en su recuperación. "También te mata, todo lo que va al mismo lugar del cerebro, que es el sistema de recompensas, que es azúcar, sexo, alcohol, drogas, lo que digas, cada like del Instagram son micro chispazos de dopamina", señaló.

En la actualidad, Eduardo Capetillo lleva una vida sana junto a su esposa Biby Gaytán y sus hijos. Foto: Instagram/ Eduardo Capetillo

En la actualidad, el también cantante disfruta de una vida sana con su esposa Biby Gaytán y sus cinco hijos, manteniendo una estricta rutina de alimentación y practicando yoga. Luego de haber superado sus adicciones, Capetillo entendió que el bienestar interno de una persona hace que se aleje de los vicios. "Cuando empiezas a entender que la felicidad no está allá afuera, está acá adentro, yo tengo que tener mucho cuidado con mis conductas adictivas", finalizó.