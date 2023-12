Kate del Castillo revela por primera vez cómo fue el candente romance con Sean Penn

En varias ocasiones se rumoreó que Kate del Castillo mantuvo una relación amorosa con Sean Penn. Fue en aquel tiempo, año 2015, en el que ambos actores se encontraron con Joaquín El Chapo Guzmán para realizar una película sobre la vida de este narcotraficante mexicano.

Ahora Kate del Castillo recuerda esos instantes en una entrevista con Yordi Rosado en la que se sinceró acerca de de su relación con Sean Penn y también cómo fue su experiencia al conocer a Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcos más renombrados en aquella época.

Kate del Castillo y Sean Penn en 2015.

Aunque Kate del Castillo no quiso exponer al actor de Hollywood dejó en claro que simplemente fue un amorío pasajero. “No, no, no, nunca me enamoré de Sean. Eso fue una cuestión sexual y punto. Fuimos dos adultos que vivimos unas circunstancias de adrenalina”,dijo.

Y es que para Kate del Castillo esa relación fue dura. Ellos se conocieron mientras preparaban un artículo que publicó Sean Penn para la revista Rolling Stones y que le causó mucha controversia y problemas legales a la actriz mexicana. De hecho, ella llegó a confesar que fue una persona que le hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que la mataran a ella y a su familia.

Mira el video

“Nos gustamos, estábamos trabajando, después de que fuimos a ver al Chapo estuvimos editando el famoso artículo estúpido este que sacó en la revista Rolling Stone y así fueron las circunstancias. Cero me enamoré de él, fue circunstancial, meramente sexual”, aclaró Kate del Castillo.