Luego de ser internada de urgencia, esta es la enfermedad que le diagnosticaron a Giselle Blondet

El pasado martes 24 de noviembre, Giselle Blondet fue internada de urgencia por un malestar físico que venía padeciendo. Luego, someterse a los estudios correspondientes, finalmente, los médicos le diagnosticaron la enfermedad que tiene.

"Me siento peor hoy así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere, va a estar negativo. Pero estoy haciendo este video porque pienso que aunque tengamos un catarro, debemos revisarnos como responsabilidad para no enfermar a los demás, no contagiar a las demás personas", expresó la conductora a través de un vivo desde su página de Facebook.

Giselle Blondet sintió un mal estar y tuvo que ser internada de urgencia. Foto: Instagram/ Giselle Blondet

Lo cierto es que Giselle Blondet no pudo continuar cumpliendo con sus compromisos profesionales en su programa “La mesa caliente” de Telemundo, por lo que el equipo que estuvo al frente del show se conformó desde su internación con Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Aylín Mujica y Greidys Gil, quien reemplazó a presentadora puertorriqueña.

Giselle Blondet dio su diagnóstico a través de sus redes sociales. Foto: Facebook/ Giselle Blondet

¿Cuál fue el diagnóstico de Giselle Blondet?

A través de un video en su página de Facebook, Giselle Blondet compartió el diagnóstico que le dieron los doctores. "Aquí estoy. Lo que tengo es el flu, gracias a todos los que están escribiéndome, llamándome, les agradezco muchísimo. Cuestión de descansar y cuidarme y eso es lo que estoy haciendo. Los quiero mucho y les agradezco de verdad de corazón todo el cariño", expresó la conductora.