A sus 66 años, Ricardo Montaner toma una decisión que sus hijos no pudieron detener

El reconocido cantante y compositor venezolano-argentino Ricardo Montaner cautivó al público con su talento y sus melodías por más de cinco décadas. Sin embargo, a sus 66 años, ha tomado una decisión difícil, pero significativa: alejarse de los escenarios. Las razones detrás de esta elección tendrían que ver con su familia.

Y es que Ricardo Montaner se convirtió en una figura icónica de la música romántica desde sus inicios en la década de 1980. Con éxitos como "La Cima del Cielo", "Tan Enamorados" y "Déjame Llorar", dejó una huella imborrable. Sin embargo, después de más de una carrera de medio siglo de trayectoria y de 30 años de presentaciones ininterrumpidas, siente que es hora de decir adiós.

Ricardo Montaner anunció la retirada en Costa Rica.

Una de las principales razones por las que Ricardo Montaner ha decidido alejarse de los escenarios y que asomó a través de su cuenta de Instagram podría ser el peso emocional que le supone estar lejos de su familia. A lo largo de su carrera, el cantautor ha tenido que viajar constantemente debido a sus compromisos profesionales, lo cual le ha impedido pasar tiempo suficiente con sus seres queridos.

Pero en estos tiempos, a pesar del éxito y reconocimiento obtenidos, Ricardo Montaner valora más que nunca la importancia de estar cerca de su esposa e hijos. En una reciente presentación en Costa Rica dejó atónitos a sus seguidores cuando dijo: "En mi vida, que jamás pensé, estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año; no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores", dijo durante el show, y agregó: "A abrazar a mis nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada".

Ricardo Montaner no quiere perderse de su familia.

Para Ricardo Montaner la familia siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. Su esposa Marlene Rodríguez y sus cinco hijos han sido su mayor inspiración y apoyo a lo largo del camino. Montaner considera que ahora es el momento adecuado para dedicarles más tiempo y disfrutar juntos momentos que antes se perdía debido a las giras y conciertos. Aunque no especificó cuándo comenzará esta pausa, todo parece indicar que no tiene planes de regresar pronto, pues dijo: "No sé cuándo volveré".