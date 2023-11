Cómo fue la polémica separación entre Taylor Swift y Joe Jonas

Taylor Swift y Joe Jonas supieron conformar una de las parejas más públicas y reconocidas del mundo pop en su momento. Estuvieron juntos algunos meses del 2008 tras conocerse el año anterior, siendo primero amigos para después comenzar a salir de manera oficial.

Entre agosto y octubre de 2008 confirmaron su relación, luego de ser vistos y fotografiados juntos en varias ocasiones. Por supuesto, el nivel de exposición fue notorio por este hecho y su relación fue muy debatida dentro de los programas de la farándula (porque además eran muy populares entre los jóvenes del momento).

Joe Jonas y Taylor Swift vivieron un corto pero intenso romance.

Terminaron en apenas unos meses, y Taylor Swift más tarde describió esa ruptura como sorprendente y dolorosa. ¿Qué fue lo que pasó para que esto suceda? Lo cierto es que, la forma en la que él la dejó, fue un verdadero escándalo.

Invitada al programa de Ellen DeGeneres, la intérprete describió que Joe Jonas decidió dejarla luego de una llamada telefónica que duró, aproximadamente, 27 segundos. "Tiene que ser un récord", dijo la cantante, muy angustiada al detallar ese momento.

“No hemos hablado desde entonces, pero sabes qué, un día voy a encontrar a alguien muy, muy bueno que sea bueno para mí. Cuando mire a esa persona no me voy a recordar siquiera del chico que me dejó en una llamada de 27 segundos cuando tenía 18”, dijo la estrella en charla con la reconocida presentadora de TV.

El descargo de Joe Jonas no se hizo esperar. Y es que, de acuerdo con el relato del también artista, la llamada fue así de breve porque ella le cortó el teléfono: "Las llamadas telefónicas duran el tiempo que la persona que está al otro lado del aparato quiera".

"¿Me pasé de la raya? ¿Fui demasiado sincera? ¿Te obligué a huir y esconderte como un niño asustado?" dice un fragmento de Forever and always, una canción cargada de angustia melancólica del segundo álbum de Taylor Swift, Fearless. Definitivamente, un durísimo dardo hacia su ex.

La polémica forma en la que Joe Jonas cortó su noviazgo con Taylor Swift.

Tiempo después, Joe Jonas hizo alusión a este incidente de forma indirecta: "No voy a menospreciar a nadie con quien haya tenido una relación, pero quizás debería mencionarlo en mis canciones o insinuarlo… Lo que no voy a decir abiertamente es 'Sí, en realidad, es una perra y me hizo esto'. No tengo la necesidad de hacerlo para vender discos".

Con el tiempo, las heridas sanaron y la pelea tuvo un final mucho más pacífico. Y es que, más allá del dolor y de algunos idas y vueltas, hoy pueden convivir. Tampoco es que son amigos, lejos de eso, pero lograron calmar las aguas.