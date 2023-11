A Bad Bunny le hicieron una mala jugada y advirtió a sus fans: "No los quiero en la gira tampoco"

El famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny polemizó en su canal de Whatsapp sobre el uso de su voz generada con inteligencia artificial para una canción que se ha vuelto tendencia en las redes sociales. El tema se titula "nostalgIA" y su autor es FlowGPT, una inteligencia artificial desarrollada por el chileno Maury Senpai.

Esta canción ha logrado captar la atención de miles de usuarios en TikTok, donde se ha vuelto viral debido a su pegajoso ritmo y letras. Sin embargo, lo que parecía ser un éxito instantáneo se convirtió rápidamente en un motivo de controversia cuando Bad Bunny expresó su descontento por el uso no autorizado de su voz.

Mira el video

Bad Bunny es conocido por ser un artista innovador y auténtico, cuyas letras reflejan sus experiencias personales y su visión del mundo. Por esta razón, no es sorprendente que haya reaccionado negativamente al enterarse de que su voz había sido utilizada sin su consentimiento para una canción creada por inteligencia artificial.

En su canal de Whatsapp, Bad Bunny expresó su frustración ante esta situación: “Hay gente con la que me entiendo. Gente con la que conecto y gente con la que no. Si ustedes les gusta esa canción que está viral en Tik Tok sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco para deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera, no los quiero en la gira tampoco”, dijo.

El mensaje de Bad Bunny a sus fans.

Esta polémica ha generado un debate sobre los límites éticos del uso de inteligencia artificial en la música. Por un lado, algunos condenan este tipo de tecnología con la idea de defender y proteger los derechos de los músicos, y otros simplemente coinciden que la letra y la música están mejor, en este caso que el disco de Bad Bunny…