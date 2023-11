Afirman que Rauw engañó a Rosalía con otro hombre

La separación entre Rosalía y Rauw Alejandro creó muchas especulaciones alrededor del motivo que los llevó a tomar tan repentina decisión. Desde el pasado 25 de julio, cuando anunciaron la noticia, los seguidores de los artistas crean teorías de lo que pudo haber ocasionado esto. Los cantantes estaban comprometidos y nunca dieron a conocer los detalles de la ruptura.

Las teorías de ruptura han ido creciendo a lo largo de los meses. Fuente: Instagram

Ahora, desde España, según la periodista catalana Nuria Marín, invitada al podcast Querido Hater, se afirma que Rosalía había descubierto algo inesperado y perturbador que la habría llevado a poner fin a su relación con el reguetonero. "A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar", afirmó.

Marín descartó que la orientación sexual de Rauw Alejandro fuera la razón principal de la separación y sugirió que podría haber habido algún involucramiento con otro hombre. "A mí me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: 'No puc' (No puedo)" comentó.

La ex pareja comenzó su romance en el año 2020. En medio de especulaciones de que entre ellos existía algo más que una amistad, cuando Rosalía publicó fotos montando una motocicleta al lado del cantante. Ellos aún no han dado declaraciones al respecto de los comentarios de la periodista.

Por su parte, Rosalía ha seguido adelante en su vida y se ha confirmado que le ha dado una nueva oportunidad al amor con el actor Jeremy Allen White. Mientras Rauw Alejandro ha mantenido un perfil más bajo desde la ruptura y no ha hecho comentarios públicos sobre la situación y ha mantenido su vida privada en silencio.