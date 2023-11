Para el amor no hay edad, se suele decir, pero las parejas con muchos años de diferencia encuentran situaciones en las que obviamente no pueden coincidir debido a sus experiencias. Es así que Cher reveló los detalles de cuánto le duele llevarse 40 años de diferencia con su novio.

La diva de la música pop, que ya tiene 77 años, está en una relación con Alexander AE Edwards, productor musical de 37, y la hizo oficial hace un año, pero a pesar de lo que dice el título de este artículo, está muy lejos de que haya algún tipo de crisis o separación. Más bien es justamente la diferencia de cosas vividas las que generan estos desencuentros.

Es así que Cher se siente dichosa por el momento sentimental por el que está pasando, tanto que hasta le da un poco de pudor. “Odio hablar de lo feliz que soy, pero la verdad es que lo pasamos muy bien juntos”, le contó al medio Extra en una entrevista.

“Podemos hablar de música, podemos hablar de todo. Él tiene un gran sentido del humor y tiene el hijo más lindo del mundo. Simplemente nos entendemos muy bien”, exclamó orgullosa de su relación, a la vez que dijo que Alexander suele mostrarse “más tímido” y “reservado” que ella cuando aparecen públicamente.

Toda esta felicidad que la cantante expresó en la nota a medida que describía su noviazgo, hay algunos pequeños escollos que marcan que ambos pertenecen a generaciones distintas. “A veces hablamos y él no tiene idea de qué cosas o de quién estoy hablando. El otro día le dije: ‘¿Sabes quién es Clark Gable?’, y me dijo: ‘Sí, por supuesto’, pero en cuanto a la mayoría de mis referencias él me mira y me dice: ‘Aún no había nacido’”, explicó.

Cabe señalar que Edwards es una década más joven que Elijah Blue Allman, el hijo menor de la diva, por lo que no solo la experiencia musical, sino la de la vida, es la que marca la diferencia que hay entre ambos, pero no llega a ser un problema que genere grandes conflictos.

Si bien acá hay 40 años de distancia, Cher ya ha tenido relaciones con hombres menores que ella, como Val Kilmer y Tom Cruise. “La verdad es que si no hubiera salido con hombres más jóvenes, nunca habría tenido una cita. Ellos no se sentían intimidados por las mujeres mayores”, sentenció indicando de a los de su edad o más grandes si les pasaba.

Cher está feliz con su noviazgo con Alexander AE Edwards, y así se lo contó a Kelly Clarkson el año pasado. “Nos llevamos muy bien, él es fabuloso, y eso que yo no le doy a los hombres cualidades que no se merecen, pero la verdad es que es muy amable, muy inteligente, tiene mucho talento y es muy divertido”, expresó.