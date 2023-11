La hija de Charlie Sheen causa sensación en una plataforma para adultos

Hace un año la hija mayor de Charlie Sheen, Sam Sheen, abrió una cuenta en una plataforma para adultos. Su padre fue el primero en pegar un grito al aire y señalarle que no estaba de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, ella trató le llevó tranquilidad, pues no se desnuda ni se graba en la intimidad.

La joven de 19 años e hija de Charlie Sheen y Denise Richard está muy cómoda con este trabajo y no juzga a nadie que se decida por generar ingresos de esta forma. “No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente”, dijo, además no se graba y se convirtió en su principal fuente de dinero.

La hija de Charlie Sheen está encantada con su "trabajo".

“He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento”, señaló la hija de Charlie Sheen, quien apenas cumplió la mayoría de edad se unió a la plataforma para adultos.

Lo que más le gusta a la hija de Charlie Sheen es cultivar su lado creativo y ser su propia jefa. Algo que su padre no supera, pero que hasta el sol de hoy simplemente no le da tanta importancia y desea que sea feliz. De hecho lo único que le pidió el actor, ya que no puede evitarlo, es que su hija “mantenga la clase, la creatividad y no sacrifique su integridad”.

La hija de Charlie Sheen genera contenido para adultos.

Además la decisión de su hija ocurrió bajo el techo de la casa de su madre y Charlie Sheen lo único que puede hacer es guiarla y confiar en su juicio. “Lo más importante es que se sienta cómoda con lo que publica”. Un seguidor le preguntó si el cuerpo de Sam era “adecuado” y él le contestó que “todos los cuerpos son bellos”.