Respira profundo antes de ver como luce Jessica Simpson a sus 43 años

Jessica Ann Simpson es una cantante, actriz, autora y diseñadora de moda estadounidense que logró uno de los picos más altos de su carrera a finales de la década del 90. Ella fue considerada, en ese momento, como una de las más artistas más convocantes del estilo pop.

Su reconocimiento en el mundo del espectáculo llegó cuando todavía era adolescente. En 1997 firmó con Columbia Records5? y dos años más tarde lanzó su álbum debut, Sweet Kisses, que recibió doble certificación de platino por RIAA, mientras sencillos como "I Wanna Love You Forever" y "I Think I'm In Love With You" se convirtieron en éxitos mundiales.

Jessica Simpson, compartió en su cuenta de Instagram que con su tercer embarazo llegó a pesar 240 libras. El cambio en su figura fue realmente sorprendente. Luego con otra publicación, la cantante y actriz afirmó que en seis meses logró bajar 100 libras. Todo fue en 2019.

Actualmente, a sus 43 años, Jessica Simpson luce radiante y esto se ve en sus publicaciones de la mencionada red social de la camarita. Hace algunas horas, compartió parte de una producción y entrevista que realizó para la revista Footwear News. Sus declaraciones y fotos deslumbraron a todos.

"Un icono es alguien que no tiene miedo de asumir riesgos. Y a menudo, sus decisiones no tienen sentido en lo inmediato, pero son parte de una comprensión iluminada del panorama general. Es alguien que trasciende un momento o lugar particular y define un momento", dijo Jessica Simpson en la historia de portada exclusiva de FN.