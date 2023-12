Lucero se mete en el conflicto entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

Desde hace unos meses Aracely Arámbula y Luis Miguel mantienen un enfrentamiento debido a la supuesta falta de pago de la manutención de los hijos que tienen en común por parte del cantante. Esto ha llegado hasta las autoridades mexicanas que han citado a comparecer al artista, quien mediante un recurso legal no se presentó a los juzgados. Ahora, cuando la tensión va en aumento, es Lucero quien se metió en el conflicto entre la actriz y el intérprete de “La incondicional” opinando sobre esta polémica que parece no tener fin.

Cabe recordar que en su adolescencia protagonizó la película “Fiebre de amor” con Luis Miguel, y desde ese momento han mantenido una buena relación. Aunque con los artistas se distanciaron, el cariño y el respeto ha permanecido intacto, y así lo ha hecho saber “La novia de América”.

Lucero y Luis Miguel protagonizaron la telenovela "Fiebre de amor". Foto: Internet

En un reciente encuentro con la prensa, la mamá de Lucerito Mijares fue cuestionada sobre el conflicto entre Luis Miguel y Aracely Arámbula por el caso de manutención de sus hijos Miguel y Daniel.

"La verdad es que no me siento capaz de dar consejos a nadie y prefiero siempre, ahora sí, que cada quien haga lo quiera, como lo sepan y lo quieran hacer. Yo, en particular, tengo una relación muy bonita con mis hijos, estamos muy cercanos. La que es más pública es Lucerito porque es la que está empezando una carrera, la que canta, la que está haciendo teatro, en fin. José Manuel no es muy público. No le gusta figurar, pero le gusta mucho la música. Bueno, compartimos mucho y son mis grandes maestros", expresó Lucero.

Lucero dio su punto de vista sobre el conflicto que mantienen Aracely Arámbula y Luis Miguel. Foto: Instagram/ Lucero

Asimismo, le preguntaron sobre la posibilidad de realizar una biografía de su vida para televisión. Si bien Lucero se mostró entusiasmada, tiene algunas dudas sobre cómo sería el argumento. "Estaría padre. Pienso que la bioserie de Lucero sería como una historia, por así decirlo, de éxito. Porque en mi vida, afortunadamente, no ha habido momentos trágicos, complicados, graves que, a veces, en las historias son muy entretenidos porque le dan un toque melodramático importante. Entonces, no sé si eso fuera entretenido, para mí lo sería. Pero bueno, a ver si más adelante se da", concluyó.