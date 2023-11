Cuánto influyó en Gal Gadot su paso por el Ejército de Israel

Gal Gadot es una de las actrices más famosas de Hollywood, y una de las más influyentes. Pero su faceta menos conocida es aquella que tuvo antes de la fama, precisamente como integrante de las fuerzas armadas del Ejército de Israel, su país natal.

Tenía 18 años cuando ganó el concurso Miss Israel, fue en 2004, y de ahí saltó a representar a su país en Miss Universo, pero no tuvo la misma suerte. Más allá de eso, está claro que Gal Gadot siempre fue una de las mujeres más bellas del planeta.

Gal Gadot, un símbolo del empoderamiento femenino en Hollywood y el mundo.

Aunque parezca increíble, dejó las coronas de brillantes por los cascos de metal y durante dos años sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate. Esto puede tener mucho que ver con su personalidad: una mujer de acción, independiente, que lucha por la igualdad y que es inspiración para muchas.

El ejército no era su destino final y por eso retomó sus estudios en Derecho y Relaciones Internacionales. Mientras tanto trabajó como modelo para ganar dinero. Pronto empezó a coquetear con la interpretación, en teatro, televisión y cine hasta convertirse en el ícono que es hoy.

Como aclaró la propia Gal Gadot, la interpretación "fue algo que me encontró a mí sin yo buscarlo". "Todo fue de repente", agregó. Y, por si fuera poco, siempre personificó heroínas, desde su rol como Gisele Yashar en Rápidos y Furiosos, pasando por la icónica Wonder Woman en el Universo DC hasta su última película, Agente Stone.

Respecto a género de acción que tan bien le sienta, la actriz confesó que el ejército pudo haber sido clave para adoptar esta actitud, postura y carácter. "Yo era instructora de combate, pero hacía todo mi trabajo en un gimnasio. Solo entrenaba a la gente", comenzó confesando.

Gal Gadot es una de las mujeres más bellas y talentosas del cine.

Luego agregó: "Si de algo me sirvió es aprender de la importancia de la disciplina. Eso y la capacidad de trabajar en grupo y nunca ponerse en el de centro. En una película, como en el ejército, todo es un esfuerzo de conjunto".

Y a pesar de ser un ícono feminista dentro de Hollywood, Gal Gadot no siente que eso sea así: "No me siento modelo de nada. No sería ni siquiera sano que fuera por la calle con actitud soberbia de autoimportancia. Pero, por otro lado, soy madre de tres niñas y, como tal, sé muy bien lo que significa ser un referente. Me tengo que mostrar como un ejemplo a seguir para mis hijas y, de alguna manera, ése es siempre el camino a seguir".