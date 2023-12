Aracely Arámbula responde al recurso legal por manutención presentado por Luis Miguel

Luego de que Luis Miguel hay sido citado por las autoridades mexicanas en el caso de la manutención de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, los representantes legales del cantante presentaron un recurso donde aclararon que el artista había pagado la deuda en una cuenta en Estados Unidos pero que la estrella de televisión la había desactivado. Ahora, la actriz respondió a este procedimiento por medio de su abogado Guillermo Pous.

En una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” de TV Azteca el profesional aclaro la situación. "Ya se solicitó y hubo una confirmación por parte del banco, de la institución estadounidense, en donde se aclara que en ningún momento la cuenta fue cerrada o se encontró inactiva", dijo Guillermo Pous.

Aracely Arámbula negó algunas afirmaciones que hicieron los abogados de Luis Miguel en el recurso legal presentado. Foto: Instagram/ Aracely Arámbula.

"Lo cual, quiere decir que esos intentos, que los abogados de Luis Miguel argumentan, de haber realizado durante diez meses para pagar los 48 meses que tenían de atraso tampoco es cierto. Pero, independientemente de ello, lo que hacen es consignar los billetes de depósito en Juzgado de lo familiar a fin de neutralizar las acciones como consecuencia de las presentaciones del señor Gallego y, además, ahora lo que buscan, a través de la Fiscalía, es pretender que se les inviten a una conciliación, quiero suponer, más allá de cualquier argumento o sustento, invitar a un conciliación para parar toda esta prensa y ya terminar el asunto", expresó el representante legal de Aracely Arámbula.

Asimismo, el profesional dejó en claro que ya existía un acuerdo entre las parte pero se incumplió. “El convenio ya existía, lo que sucede es que se incumplió. Lo que habría que hacer ahora es actualizarlo", dijo Pous.

El conflicto entre Aracely Arámbula y Luis Miguel parece no tener arreglo. Foto: Instagram/ Aracely Arámbula

"Además, lo que se tiene acordado, y que es lo que ha reiterado la señora Arámbula, el dinero no es que lo vaya a recibir ella y se lo vaya a gastar, como claramente lo dijo la licenciada Aguirre. Es decir, uno, el dinero es un reembolso de lo que ella ha estado pagando, financiando al señor Gallego. Pero, por otra parte, todos los recursos van a un fideicomiso, como ella lo pidió desde un principio, como así se acordó. Simplemente, para los estudios universitarios de los niños", expresó el abogado.

Con respecto al resguardo de sus hijos, Guillermo Pous aclaró que lo que presentaron los abogados de Luis Miguel no cuentan con argumentos. "Si algo ha sido la señora Arámbula, ha sido prudente, mesurada, discreta. Jamás ha exhibido a sus hijos. Desafortunamente, algunos medios de comunicación no solamente los están acosando. Si no, además, dan señales de dónde se encuentran estudiando, cuál es la geografía de su residencia y eso es lo que pone en riesgo. En lugar de preocuparse que su madre no exhiba, como no lo hace, a los menores, deberían ocuparse de los que sí lo hacen y los ponen en riesgo. Además, mencionaron las cantidades que Luis Miguel pagará a sus hijos", finalizó Guillermo Pous.