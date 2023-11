Jennifer Lopez lanza un nuevo producto de belleza con un aroma muy peculiar

Jennifer Lopez no solo ha triunfado como cantante y actriz, sino que también lo ha hecho como empresaria en los distintos negocios que ha emprendido a lo largo de estos años, y uno de ellos en especial le ha dado muchas satisfacciones. Y es que la artista se ha convertido en una experta en el mundo de la belleza gracias a su línea “JLo Beauty”, por lo que ahora, la esposa de Ben Affleck sacudió el mercado lanzando un nuevo producto con un aroma muy peculiar que promete transformar los labios de las mujeres que lo usen.

En una reciente charla en exclusiva con la revista “People”, JLo sintetizó lo que significa su nueva creación para ella. “Todo el mundo tiene esos productos que usamos a lo largo del día. Y un bálsamo labial es eso para mí”, dijo la empresaria.

El nuevo producto de Jennifer Lopez es un bálsamo labial ultra hidratante. Foto: Instagram/ JLo Beauty

El nuevo producto que acaba de lanzar Jennifer Lopez es la mascarilla labial ultra hidratante “Beso Bam” que rellena, suaviza y acondiciona los labios. “Realmente es el producto que tiras en tu bolso, el que guardas junto a tu mesita de noche, ya sea que me está maquillando o que me haya lavado la cara y me vaya a la cama por la noche, este es mi último paso”, explicó la “Diva del Bronx”.

El bálsamo labial de JLo es ideal para usarlo de día o de noche, ya que se lo puede utilizar como brillo, o aplicar una capa más gruesa para hidratar los labios mientras una duerme.

Jennifer Lopez reveló que les llevó un año llegar al aroma perfecto del nuevo producto. Foto: Instagram/ Jennifer Lopez

Sin embargo, el toque final que le quiso dar Jennifer Lopez a su nuevo producto es lo que le da ese plus, ya que cuenta con un aroma muy peculiar e irresistible. “Creamos un dulce aroma a flan de vainilla que me obsesiona. Nos llevó más de un año hacerlo perfecto”, finalizó la cantante.