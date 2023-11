Tras separarse de Sebastián Yatra, Aitana quiebra en llanto y revela: "No estoy bien"

Desde hace semanas circulaban todo tipo de rumores y especulaciones por redes sociales sobre el estado de la relación entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra. Había indicios de que, este romance que había comenzado con tantas expectativas y demostraciones de amor, podía estar tambaleando en la cuerda floja.

Las pistas eran varias: Aitana se ausentaba de la ceremonia de los Premios Grammy Latino y de la boda de la hermana del artista colombiano, lo que hacía que sus seguidores anticiparan que lo peor habría pasado en su relación.

La pareja combatió los rumores días después con una aparición pública y un viaje a México aprovechando los conciertos de la catalana, pero no podía ser. Por estas horas, el propio Sebastián Yatra confirmó lo obvio: el amor llegó a su final y decidieron tomar caminos separados.

"Nos queremos mucho. Somos y seremos grandes amigos en la vida. Ahora mismo estamos los dos solteros, cada uno vive su vida, pero yo la quiero mucho y hemos vivido una historia muy bonita este año", explicó el colombiano, abriendo su corazón.

Esto también explica la actitud de la cantante en su último concierto en Bogotá, donde rompió a llorar sobre el escenario y admitió no estar pasando un buen momento. "Emocionalmente no estoy bien", lanzó la catalana a más de 12 mil fanáticos que acudieron al Movistar Arena de Bogotá el pasado fin de semana.

La intérprete de Vas a quedarte explicó que su padre le compartió una serie de frases sobre el crecer y la madurez, las cuales tocaron sus fibras más sensibles, sobre todo en ese momento, en el que está pasando un turbulento momento anímico.

El momento en el que Aitana quiebra en llanto y revela no encontrarse bien.

"Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con ustedes. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", confesó.