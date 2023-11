Por qué Jennifer Lawrence no terminó la escuela secundaria

Además de ser una de las figuras más importantes del mundo Hollywood, Jennifer Lawrence es conocida por su franqueza y sinceridad en sus declaraciones. No teme hace el ridículo, es espontánea e hiper transparente. Y así fue cuando, hace un tiempo, reveló no haber terminado la escuela secundaria.

Durante su infancia, Jennifer Lawrence actuó en obras de teatro de la iglesia y musicales escolares. Y si bien ya a los 14 años varios productores advertían el enorme futuro que tendría como actriz, su madre se oponía a que trabaje en la actuación.

Jennifer Lawrence confesó no haber terminado la secundaria.

De hecho ella la desanimó diciéndole que los agentes le mentían y que era mejor que se olvidara de ser actriz. Sin embargo, contra viento y marea, Jennifer Lawrence insistió en continuar buscando oportunidades en la actuación.

Fue entonces cuando, a los 14 años, abandonó la escuela y decidió apostar a su carrera yéndose de su casa. Años atrás, mientras presentaba su película Causeway, dio detalles de su vida y lanzó poderosas declaraciones a Entertainment Weekly. Su confesión se dio porque, el papel que interpretó, la hacía recordar a su infancia.

En dicha cinta interpretó a una soldado estadounidense que vuelve a su casa en Nueva Orleans tras sufrir una lesión cerebral durante su estancia en Afganistán. Y fue precisamente la búsqueda de un significado a la palabra hogar la que le llamó a la hora de hacer la película.

"Sentí algo dentro de mí cuando leí el guion, ese sentimiento instantáneo de 'necesito hacer esto'. Me identifico mucho con esa sensación de tratar de encontrar un hogar, de encontrar un objetivo (en la vida)", dijo Jennifer Lawrence. "Yo me fui de casa cuando tenía 14 años. Mi relación con mi hogar siempre fue muy difícil", agregó.

Jennifer Lawrence se fue de su casa siendo muy chica.

La intérprete confesó lo complicada que fue para ella su etapa escolar y que no había terminado sus estudios de secundaria. "Dejé la escuela a la mitad. Soy autodidacta", confesó. No ha sido difícil atar cabos y entender que la razón por la que no tiene el diploma, y precisamente esto sucedió porque eligió irse del lugar en el que no estaba cómoda.

Jennifer Lawrence afirmó que tuvo que convencer a sus padres para que la dejasen adentrarse en la interpretación si bien no se arrepentía en absoluto de su decisión. No por nada, hoy tiene un premio Oscar (de cuatro nominaciones) y tres Globos de Oro, siendo una de las estrellas más reconocidas del mundo.