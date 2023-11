Por qué Bruce Willis no quiso besar a Jennifer Aniston en Friends

A lo largo de sus diez temporadas, Friends contó con una numerosa cantidad de estrellas que pasaron por la serie haciendo diferentes cameos. Una de ellas, de las más destacadas de toda la sitcom, fue Bruce Willis, quien con participación tuvo que compartir elenco junto a Jennifer Aniston. Pero hay una historia de fondo tras ellos.

Bruce Willis participó en tres episodios de la sexta temporada de Friends, interpretando al apuesto galán Paul Stevens, padre de Elizabeth, una estudiante con la que sale Ross Geller -el personaje que encargó David Schwimmer-.

Bruce Willis y Jennifer Aniston, una pareja ficticia en Friends.

Durante estos capítulos, Paul también tenía una breve relación con Rachel Green, interpretado por la icónica y bellísima Jennifer Aniston, con la que incluso se iba de viaje de fin de semana. Pero en esta breve coincidencia de los actores se esconde un relato que no muchos sabían. ¿Acaso las dos estrellas se odiaban?

Sucede que las dos figuras, a pesar de tener que llevar adelante un romance para la ficción, en ningún momento se los ve besándose en los labios. Los besos únicamente son en las mejillas, se muestran de espaldas o alguien los interrumpe. Un dato curioso.

Pero el dato más descubridor todo esto que, según se sabe, fue el propio Bruce Willis quien se negó a besar en la boca a Jennifer Aniston. ¿El motivo? Es que en aquel momento ella mantenía una relación con Brad Pitt.

Los dos actores eran muy unidos en aquella época y Bruce Willis no quería incomodar a su colega. "Me hubiera encantado besar a Jennifer, pero Brad es mi amigo y Jennifer es su esposa. No me parecía apropiado, aunque ella sea un bombón", declaró en aquel entonces el intérprete de Duro de matar.

Jennifer Aniston y Bruce Willis nunca llegaron a besarse en Friends.

¿Otra curiosidad? El actor pasó por Friends después de haber perdido una apuesta con Matthew Perry y no ganó nada por su trabajo en la sitcom. ¿Qué hizo con el dinero que le pagaron? Lo donó todo su salario a obras benéficas.

De esta forma, si bien algunos creyeron que había mala relación entre Bruce Willis y Jennifer Aniston, nada más lejos parece estar de aquella realidad. Y es que, siempre pensando en su amigo, el actor de El sexto sentido quiso ser respetuoso y aceptó participar de la sitcom con la condición de no besar a la novia de su colega.