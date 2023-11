Gaby Espino reveló que “le hicieron la vida imposible” en una telenovela que protagonizó hace unos años atrás

Gaby Espino es una de las actrices latinas más reconocidas de la industria a nivel internacional debido a sus participaciones en exitosas producciones como “Luna”, “La heredera” o “Más sabe el diablo”. Ahora, en una reciente entrevista, la venezolana reveló que no tuvo una buena experiencia de trabajo cuando protagonizó una telenovela de Televisa hace unos años atrás.

Durante una entrevista para el podcast de Rodner Figueroa, “Cara a cara con Rodner”, Gaby Espino confesó que no se sintió bien trabajando en el melodrama “Mundo de fieras” lanzado en 2006. "Me hicieron la vida imposible", reconoció la actriz.

Gaby Espino junto a César Évola en la telenovela "Mundo de fieras" (2006). Foto: Mezcalent

"Yo estaba protagonizando en Televisa, tendría, no sé, como 29 años y la antagonista era Edith González, que en paz descanse. Después ya nosotros hicimos las paces, ella me fue a ver a una obra de teatro que hice acá y fue al camerino y nos abrazamos y todo. Pero fue duro. Era su primer antagónico y siempre había sido protagonista y yo llego como extranjera a ser protagonista. Me hicieron la vida imposible, ojo, no sé si ella, pero todo indicaba", relató Espino.

"Yo llegaba al camerino y de repente yo tenía secuencia y tenía, no sé, unos tacones y de repente los tacones no estaban y estaban unas cholitas pegadas al piso y yo 'vestuario, yo tengo secuencia pero estos no son los zapatos'. 'No, sí'. Y todo el mundo callado. Me habían mandado a cambiar los zapatos, cosas así. Me hicieron la vida imposible y, ojo, amo México, tengo grandes amigos en México, amo trabajar en México, pero en ese momento quería salir corriendo literal, de hecho, firmé con Telemundo y me quedé aquí aterrada", confesó la actriz venezolana.

Gaby Espino reveló que "le hicieron la vida imposible" durante la grabación de la telenovela "Mundo de fieras" (2006). Foto: Instagram/ Gaby Espino

Sin embargo, no todo fue malo, ya que también tuvo el apoyo de algunos de sus compañeros de trabajo. "A mí me paraban de la silla, 'te paras porque voy yo'. Y yo 'sí, sí' porque yo no quería problemas. Y me acuerdo que César Évora me decía 'te vuelves a parar y el problema va a ser conmigo', o sea me defendía, de verdad que me apoyaron muchísimo", señaló Gaby Espino.

"Pero, bueno, fue una etapa que yo además estaba más chiquita. Hoy en día me pasa y no es que me vaya a defender a pelear pero me hubiera muerto de la risa, no me hubiera afectado tanto. A lo mejor no hubiera llorado", dijo concluyó la también conductora.