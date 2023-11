Samadhi Zendejas presume su cuerpo escultural desde gimnasio

Samadhi Zendejas es una de las actrices del momento al ser una de las protagonistas de la telenovela Vuelve a mí. La misma comenzó a principios del mes pasado y tiene también como estrella principal a William Levy. Esta fama se ha reflejado en el mundo virtual, por lo que sus seguidores han aumentado abruptamente.

Un claro ejemplo de ello, es un video que compartió en sus historias de su cuenta oficial de Instagram. En el clip se puede ver a la talentosa actriz, desde el gimnasio, realizando ejercicios mientras luce un conjunto deportivo que enalteció su estado físico tonificado.

Mira el video

En el material audiovisual se puede escuchar a Samadhi Zendejas dar un consejo para sus seguidores: “Niñas tres cosas súper fuertes, primero, están consientes de que faltan 60 días para que se acabe este año. O sea, yo me preguntó Sama, cumpliste todas tus metas que tenías en este 2023, y la verdad no, pero cumplí cosas que no imagine”

La segunda curiosidad que se pregunta Samadhi Zendejas fue: “Casi somos dos millones de personas todos los días viendo mis historias y yo digo que, se los agradezco porque me hacen sentir que los procesos que voy viviendo no los vivo sola, sino que las tengo de cómplices, mil gracias”.

Samadhi Zendejas es una de las actrices del momento.

El estado de la red social de camarita termino con la artista mexicana agradeciendo a sus casi 10 millones de seguidores de sus blogs: “Cosas que pensé que no les interesarían, qué onda atrás de cámara, que un siendo yo le fuera a encantar, me hace muy feliz y me levanto con muchas ganas de seguir grabando muchos blogs para ustedes”.